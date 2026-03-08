"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта, сообщила компания, пишет ТАСС.

"Рейсы, запланированные на 11 марта, станут завершающими в рамках этой программы. Все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе", - говорится в сообщении.

"Аэрофлот" планирует 11 марта завершить выполнение рейсов из ОАЭ и вывезти всех желающих с билетами. В ОАЭ находится порядка 7,6 тыс. пассажиров компании, в РФ уже отправлено 2,7 тыс. человек.

При отмене рейса в ОАЭ вылетом до 31 марта пассажирам доступен полный возврат средств, бесплатное изменение даты вылета при наличии мест на рейсы с 1 апреля по 24 октября 2026 года по тому же направлению и в том же классе обслуживания с возможностью изменения количества дней в пункте остановки, или смена направления с доплатой до актуального тарифа (без сбора за обмен).

Если отменен рейс из ОАЭ вылетом с 12 по 31 марта, из Абу-Даби - с 10 марта, то доступны следующие опции: полный возврат средств, бесплатное изменение на рейсы 10-11 марта 2026 года (при наличии мест) из ОАЭ в первоначальный пункт РФ, или бесплатный перенос на рейсы из ОАЭ в первоначальный пункт РФ с 1 апреля по 24 октября 2026 года. Однако выполнение рейсов из ОАЭ в это время будет зависеть от оперативной обстановки, гарантии перевозки отсутствуют, отмечает компания.

Как сообщил перевозчик, все обмены возможны даже после вылета рейса, но в пределах срока действия билетов. Если перевозка оформлена в разных бронированиях и/или разными билетами и один из рейсов отменен или задержан, переоформление или возврат также производятся по правилам вынужденного изменения.

О вывозе по уже купленным билетам

В компании также отметили, что 11 марта завершат вывоз пассажиров из ОАЭ по уже купленным билетам.

"11 марта "Аэрофлот" завершит выполнение рейсов из ОАЭ для перевозки пассажиров авиакомпании по ранее приобретенным билетам", - говорится в сообщении.

Как отмечает перевозчик, в ОАЭ находится порядка 7,6 тыс. пассажиров "Аэрофлота". С учетом ранее отправленных в Россию 2,7 тыс. человек компании необходимо выполнить 19 рейсов на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777. "Таким образом, до 11 марта "Аэрофлот" вывезет всех желающих с билетами "Аэрофлота", - сказано в сообщении.

Авиакомпания и туроператоры информируют пассажиров о дате и времени вылета по телефону и на почту, указанную в бронировании. "Аэрофлот" просит пассажиров быть доступными для связи. При отказе от предложенного вывозного рейса пассажиру будет оформлен возврат денежных средств.

О продаже билетов

Компания также может выставить на продажу билеты на свободные места на рейсы из ОАЭ на 9-11 марта.

"Для граждан РФ, у которых нет на руках ранее приобретенных билетов на рейсы Аэрофлота из ОАЭ в Москву, ожидается, что на рейсах 9, 10 и 11 марта будут свободные места, и авиакомпания может открыть продажу билетов на эти даты", - говорится в сообщении.

Приобрести билеты можно будет через сайт и мобильное приложение авиакомпании, через контакт-центр, а также через сайты-агрегаторы. Об открытии продаж компания сообщит дополнительно.