Я нашел ошибку
Главные новости:
Перед сезоном ремонта жители Самарской области чаще обращаются к дизайнерам
Перед сезоном ремонта жители Самарской области чаще обращаются к дизайнерам
Женщины в России перестали делить еду по гендеру
Женщины в России перестали делить еду по гендеру
Россиянам грозит штраф за хранение в подъездах колясок и велосипедов
Россиянам грозит штраф за хранение в подъездах колясок и велосипедов
В Тольятти участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в краже из магазина
В Тольятти участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в краже из магазина
"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта
"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта
В Самаре пустят бесплатные шаттлы перед матчем «Крыльев Советов» 8 марта
В Самаре пустят бесплатные шаттлы перед матчем «Крыльев Советов» 8 марта
В Промышленном районе Самары водитель сбил 14-летнюю девочку
В Промышленном районе Самары водитель сбил 14-летнюю девочку
В Самаре планируют снести старый цветочный магазин на Вольской
В Самаре планируют снести старый цветочный магазин на Вольской
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта

136
"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта

"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта, сообщила компания, пишет ТАСС.

"Рейсы, запланированные на 11 марта, станут завершающими в рамках этой программы. Все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе", - говорится в сообщении.

"Аэрофлот" планирует 11 марта завершить выполнение рейсов из ОАЭ и вывезти всех желающих с билетами. В ОАЭ находится порядка 7,6 тыс. пассажиров компании, в РФ уже отправлено 2,7 тыс. человек.

При отмене рейса в ОАЭ вылетом до 31 марта пассажирам доступен полный возврат средств, бесплатное изменение даты вылета при наличии мест на рейсы с 1 апреля по 24 октября 2026 года по тому же направлению и в том же классе обслуживания с возможностью изменения количества дней в пункте остановки, или смена направления с доплатой до актуального тарифа (без сбора за обмен).

Если отменен рейс из ОАЭ вылетом с 12 по 31 марта, из Абу-Даби - с 10 марта, то доступны следующие опции: полный возврат средств, бесплатное изменение на рейсы 10-11 марта 2026 года (при наличии мест) из ОАЭ в первоначальный пункт РФ, или бесплатный перенос на рейсы из ОАЭ в первоначальный пункт РФ с 1 апреля по 24 октября 2026 года. Однако выполнение рейсов из ОАЭ в это время будет зависеть от оперативной обстановки, гарантии перевозки отсутствуют, отмечает компания.

Как сообщил перевозчик, все обмены возможны даже после вылета рейса, но в пределах срока действия билетов. Если перевозка оформлена в разных бронированиях и/или разными билетами и один из рейсов отменен или задержан, переоформление или возврат также производятся по правилам вынужденного изменения.

О вывозе по уже купленным билетам

В компании также отметили, что 11 марта завершат вывоз пассажиров из ОАЭ по уже купленным билетам.

"11 марта "Аэрофлот" завершит выполнение рейсов из ОАЭ для перевозки пассажиров авиакомпании по ранее приобретенным билетам", - говорится в сообщении.

Как отмечает перевозчик, в ОАЭ находится порядка 7,6 тыс. пассажиров "Аэрофлота". С учетом ранее отправленных в Россию 2,7 тыс. человек компании необходимо выполнить 19 рейсов на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777. "Таким образом, до 11 марта "Аэрофлот" вывезет всех желающих с билетами "Аэрофлота", - сказано в сообщении.

Авиакомпания и туроператоры информируют пассажиров о дате и времени вылета по телефону и на почту, указанную в бронировании. "Аэрофлот" просит пассажиров быть доступными для связи. При отказе от предложенного вывозного рейса пассажиру будет оформлен возврат денежных средств.

О продаже билетов

Компания также может выставить на продажу билеты на свободные места на рейсы из ОАЭ на 9-11 марта.

"Для граждан РФ, у которых нет на руках ранее приобретенных билетов на рейсы Аэрофлота из ОАЭ в Москву, ожидается, что на рейсах 9, 10 и 11 марта будут свободные места, и авиакомпания может открыть продажу билетов на эти даты", - говорится в сообщении.

Приобрести билеты можно будет через сайт и мобильное приложение авиакомпании, через контакт-центр, а также через сайты-агрегаторы. Об открытии продаж компания сообщит дополнительно.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
173
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
605
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
637
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1139
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
449
Весь список