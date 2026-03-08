В Тольятти участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в краже из магазина

В отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил с прилавка бытовую продукцию. Согласно представленным документам, причинённый заявителю ущерб составил более 8 000 рублей.

Полицейские составили и распространили ориентировку с описанием злоумышленника среди личного состава тольяттинского гарнизона полиции. Один из участковых уполномоченных полиции, получив ориентировку, узнал ранее судимого за имущественные преступления безработного 34-летнего жителя многоквартирного дома, проживающего на его административном участке. Полицейский незамедлительно принял меры к задержанию предполагаемого злоумышленника и доставил его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. На вопросы полицейских мужчина ответил, что часть похищенного товара использовал самостоятельно, а часть продал прохожему.

В настоящее время отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и выявлять дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.