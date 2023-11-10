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В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт

10 ноября 2023 12:53
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В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт

11 ноября 2023 года на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч 15 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "Урал". Начало матча в 15:00.

Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 11 и 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Усилят и работу автобусных маршрутов. По окончании матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Теги: В центре внимания Городской транспорт Крылья Советов Футбол

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