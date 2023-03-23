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После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт

23 марта 2023 13:23
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После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт

В пятницу 24 марта 2023 года на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 19:00 состоится благотворительный матч между футбольными командами «Крылья Советов» и сборной Wineline Медиалиги. 

Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 7 и 25. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать болельщиков на конечной остановке «Самара Арена». 

Кроме того, к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 34, 41, 47 и 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глина и мкикрорайона «Крутые Ключи».

Теги: В центре внимания Городской транспорт Крылья Советов Футбол

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