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В Самаре после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт

13 апреля 2023 12:33
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В Самаре после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт

В ближайшую субботу после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный подвижной состав общественного транспорта.
 
15 апреля 2023 года, на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Химки». Начало матча – в 15:00. 
 
Для удобства зрителей традиционно повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 11, 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать болельщиков на конечной остановке «Самара Арена». 
 
К остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону пр-та Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи. 
 
Обращаем внимание горожан, что перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется

Теги: В центре внимания Городской транспорт Крылья Советов Футбол

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