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Самара готовится к футбольному матчу топ-уровня

29 сентября 2023 13:42
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Самара готовится к футбольному матчу топ-уровня!

 

 В воскресенье, 1 октября 2023 года, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 10 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "Спартак". Начало матча в 17:30.

Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта.

До начала матча непосредственно до конечной остановки «Самара Арена» подвоз зрителей будет осуществляться трамваями маршрутов №№ 11 и 12.

По окончании матча на конечную остановку «Самара Арена» дополнительно подадут трамваи маршрутов №№ 5 и 25.

Будет усилена работа и автобусных маршрутов. По окончании матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, 47, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глина и микрорайона Крутые Ключи.

По информации городского Департамента транспорта, для обеспечения транспортной доступности перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт Крылья Советов Футбол

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