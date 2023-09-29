Самара готовится к футбольному матчу топ-уровня!

В воскресенье, 1 октября 2023 года, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 10 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "Спартак". Начало матча в 17:30.
Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта.
До начала матча непосредственно до конечной остановки «Самара Арена» подвоз зрителей будет осуществляться трамваями маршрутов №№ 11 и 12.
По окончании матча на конечную остановку «Самара Арена» дополнительно подадут трамваи маршрутов №№ 5 и 25.
Будет усилена работа и автобусных маршрутов. По окончании матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, 47, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глина и микрорайона Крутые Ключи.
По информации городского Департамента транспорта, для обеспечения транспортной доступности перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.