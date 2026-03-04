Госкомпании закупили у предприятий малого и среднего бизнеса Самарской области товары и услуги на 151 млрд рублей. О результатах закупок в 2025 году сообщила Корпорация МСП. Самарская область вошла в число регионов-лидеров страны по приросту объема заключенных договоров. По сравнению с 2024 годом рост составил 18,8 млрд рублей.

Увеличилось и число субъектов МСП, ставших поставщиками товаров и услуг в рамках 223-ФЗ. В 2025 году договоры с госкомпаниями заключили 4,7 тыс. предприятий региона, что на 4% больше, чем годом ранее.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость поддержки субъектов МСП в организации сбыта их продукции и налаживании партнерства с крупными заказчиками.

«Рост объемов закупок и увеличение числа МСП-поставщиков подтверждают, что малые предприятия становятся надежными партнерами для государства. Мы видим высокий потенциал наших предприятий и будем дальше поддерживать их выход на этот гарантированный рынок сбыта», - отметил врио зампредседателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по стране по итогам 2025 года объем закупок госкомпаний у малого и среднего предпринимательства в России превысил 9,55 трлн рублей. Количество МСП-поставщиков увеличилось на 5,5%, достигнув почти 239 тысяч предприятий.

Как отметили в Корпорации МСП, по итогам года три из четырех договоров крупнейших заказчиков страны были заключены именно с субъектами малого и среднего предпринимательства. Это свидетельствует о растущей интеграции небольших компаний в экономику и расширении их доступа к стабильным заказам.

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области.