«РКС-Самара» начислит абонентам-должникам 23 млн рублей пеней

У должников за холодную воду осталось несколько дней, чтобы избежать начисления пеней. В соответствии с законодательством, пени взимаются с полной суммы задолженности за каждый день просрочки. По итогам двух месяцев – октября и ноября 2025 года – их общий объём превысит 23 млн рублей.

10 число каждого месяца – срок оплаты жилищно-коммунальных услуг, установленный законодательством на сегодня. Абоненты «РКС-Самара», которые не успели, ещё могут внести плату до конца месяца. Сделать это можно любым способом. Главное – выбрать удобный для себя и оплачивать каждый месяц:

- Личный кабинет на сайте https://lk.roscomsys.ru/login (без комиссии)

- Мобильное приложение РКС (без комиссии)

- Онлайн банки (возможна комиссия)

- Операционисты различных банков и Почты России (возможна комиссия)

Задолженность физических лиц перед «РКС-Самара» за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,4 млрд рублей.

Призываем всех самарцев: оплачивайте водоснабжение и водоотведение вовремя и в полном объёме! И тогда вы не увидите в своих квитанциях начисленные пени.

А ещё можно заплатить долги и принять участие в традиционной акции для добросовестных самарцев «В Новый год – без старых долгов»! Условия акции здесь: https://samcomsys.ru/news/17578.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»