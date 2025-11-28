Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие состоится под эгидой Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Российского общества «Знание», Фонда Защитники Отечества | Самарская область и при поддержке Министерства культуры Самарской области.
1 декабря в селе Исаклы состоится концертно-лекционная программа "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"
На фронт они отправились, продолжая семейную традицию – защищать страну. Детство братьев прошло в армейских городках, часто они ходили на службу вместе с отцом.
Самарчанка Жанна ждет со специальной военной операции двоих сыновей
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
«РКС-Самара» начислит абонентам-должникам 23 млн рублей пеней

186
У должников за холодную воду осталось несколько дней, чтобы избежать начисления пеней. В соответствии с законодательством, пени взимаются с полной суммы задолженности за каждый день просрочки.

У должников за холодную воду осталось несколько дней, чтобы избежать начисления пеней. В соответствии с законодательством, пени взимаются с полной суммы задолженности за каждый день просрочки. По итогам двух месяцев – октября и ноября 2025 года – их общий объём превысит 23 млн рублей.

10 число каждого месяца – срок оплаты жилищно-коммунальных услуг, установленный законодательством на сегодня. Абоненты «РКС-Самара», которые не успели, ещё могут внести плату до конца месяца. Сделать это можно любым способом. Главное – выбрать удобный для себя и оплачивать каждый месяц:

- Личный кабинет на сайте https://lk.roscomsys.ru/login (без комиссии)

- Мобильное приложение РКС (без комиссии)

- Онлайн банки (возможна комиссия)

- Операционисты различных банков и Почты России (возможна комиссия)

Задолженность физических лиц перед «РКС-Самара» за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,4 млрд рублей.

Призываем всех самарцев: оплачивайте водоснабжение и водоотведение вовремя и в полном объёме! И тогда вы не увидите в своих квитанциях начисленные пени.

А ещё можно заплатить долги и принять участие в традиционной акции для добросовестных самарцев «В Новый год – без старых долгов»! Условия акции здесь: https://samcomsys.ru/news/17578.

 

Фото предоставлено пресс-службой  «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

