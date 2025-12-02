Резидент «Жигулевской долины» - в числе победителей акселератора «Сколково»

Предприятие «Самоздрав», выпускающее дыхательные тренажеры AIRONIC, вошло в число победителей первого спортивно-технологического акселератора технопарка «Сколково».

За 2,5 месяца 158 стартапов прошли обучение и акселерацию в Сколково. Организаторы получили более 360 заявок. В финал вышли 45 компаний. Победителями стали 15 стартапов, которые выступили на демо-дне перед инвесторами, фондами и крупным бизнесом.



Стартап AIRONIC не только вошел в число победителей, но и стал единственным представителем Самарской области среди финалистов.



«Победа AIRONIC — это не только успех компании, но и показатель эффективности региональной инновационной политики. Самара сегодня — территория возможностей для технологий, науки и предпринимательства. Это пример того, как политика развития инноваций приносит реальные результаты», — отметила основатель НПП «Самоздрав» Варвара Мишустина.

Фото: минэкономразвития СО