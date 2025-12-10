В Тольятти завершились всероссийские соревнования «Жигули» по фигурному катанию

Павел Фефилов, Капитолина Кряковцева и Арсений Ивлев - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию.

В Тольятти в спорткомплексе «Труд» завершились всероссийские соревнования «Жигули» по фигурному катанию на коньках.

В танцах на льду среди спортсменов, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта, серебряным призером стала пара Капитолина Кряковцева / Арсений Ивлев - воспитанники тренера Олега Судакова.

Среди юношей по программе кмс третье место занял Павел Фефилов, воспитанник Оксаны Сергеевой.

Спортсмены представляют отделение зимних видов спорта ГАУ СШОР №1.

Фото: pxhere.com