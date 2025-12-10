Я нашел ошибку
Главные новости:
Форум призван объединить усилия молодёжи, педагогов, наставников, ветеранов, общественных организаций и органов власти для выработки современных подходов и сохранения преемственности поколений.
В Самарской области прошёл Региональный форум патриотического воспитания Движения Первых «Герои нашего времени»
Павел Фефилов, Капитолина Кряковцева и Арсений Ивлев - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию.
В Тольятти завершились всероссийские соревнования «Жигули» по фигурному катанию
Участниками регионального форума «Мой бизнес 63» в Самаре и Тольятти стали более 1,5 тысяч человек. 
В Самарской области завершил работу деловой форум «Мой бизнес 63
Матч против «Оренбурга» состоится 4 марта в 19:30 по самарскому времени. Игра пройдёт на «Солидарность Самара Арене».
Первый домашний матч 2026 года «Крылья Советов» проведут 4 марта
Наша команда возобновит чемпионат 1 марта в 19:00 гостевым матчем в Москве с «Динамо».
Опубликован календарь матчей Мир РПЛ с 19 по 22 тура
Также оперативники задержали шестерых "невест", в том числе пять жительниц Петербурга и одну жительницу Ленинградской области в возрасте от 25 до 59 лет.
В Петербурге задержали предполагаемого организатора незаконных браков мигрантов с россиянками
Особое внимание в чапаевском центре уделено семьям с детьми-инвалидами и с ОВЗ. Для них работает «Пункт социального проката».
Семейный многофункциональный центр открылся сегодня в Чапаевске
По словам главного врача Светланы Шугуровой, в Октябрьске для привлечения и закрепления кадров используется комплексный подход.
С начала года коллектив Октябрьской больницы пополнили 6 врачей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.81
-0.46
EUR 89.43
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Тольятти завершились всероссийские соревнования «Жигули» по фигурному катанию

71
Павел Фефилов, Капитолина Кряковцева и Арсений Ивлев - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию.

Павел Фефилов, Капитолина Кряковцева и Арсений Ивлев - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию.

В Тольятти в спорткомплексе «Труд» завершились всероссийские соревнования «Жигули» по фигурному катанию на коньках.

В танцах на льду среди спортсменов, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта, серебряным призером стала пара Капитолина Кряковцева / Арсений Ивлев - воспитанники тренера Олега Судакова.

Среди юношей по программе кмс третье место занял Павел Фефилов, воспитанник Оксаны Сергеевой.

Спортсмены представляют отделение зимних видов спорта ГАУ СШОР №1.

 

Фото: pxhere.com

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Участниками регионального форума «Мой бизнес 63» в Самаре и Тольятти стали более 1,5 тысяч человек. 
10 декабря 2025, 17:29
В Самарской области завершил работу деловой форум «Мой бизнес 63
Участниками регионального форума «Мой бизнес 63» в Самаре и Тольятти стали более 1,5 тысяч человек.  Общество
24
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.
09 декабря 2025, 15:07
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из... Спорт
496
Воспитанник тренеров Андрея Мазурова и Романа Самина стал победителем в категории до 55 кг среди юношей 12-13 лет.
08 декабря 2025, 14:49
Кирилл Коржов из Тольятти - победитель первенства России по каратэ
Воспитанник тренеров Андрея Мазурова и Романа Самина стал победителем в категории до 55 кг среди юношей 12-13 лет. Спорт
562
В центре внимания
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
240
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
258
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
505
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
521
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
295
Весь список