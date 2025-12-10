В Самарской области завершил работу деловой форум «Мой бизнес 63

В Самарской области завершил свою работу масштабный деловой форум «Мой бизнес 63. Стратегии развития». Традиционное для предпринимателей событие проводится областным минэкономразвития дважды в год, и впервые в новом формате. Мероприятия форума прошли сразу в двух городах: Самаре и Тольятти, объединив более 1,5 тысяч представителей бизнеса региона — тех, кто стремится уверенно и эффективно развивать своё дело.

«Завершили форум программой в Тольятти, мы увидели большой интерес со стороны местных предпринимателей, и скомпоновали сессию таким образом, чтобы охватить все ключевые, актуальные темы для бизнеса. Что изменится для предпринимателей, какие действия необходимо предпринять уже сейчас, чтобы снизить негативные последствия и использовать грядущие перемены как окно возможностей. И здесь в помощь предпринимателям и меры господдержки, и искусственный интеллект, и помощь с оптимизацией процессов», — подчеркнула Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития.

Под руководством губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области уделяется приоритетное внимание созданию комфортных условий для бизнеса и развитию мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

Одной из главных тем форума стало грядущее изменение в налоговом законодательстве, в том числе касающееся внедрения Автоматизированной системы налогообложения, вступающей в силу с 1 января 2026 года. В условиях меняющегося налогового законодательства и активного внедрения технологий, предпринимателям важно оставаться в курсе изменений и тенденций рынка. Именно об этом шла речь на многочисленных дискуссионных площадках форума. Спикеры отметили, что порой кажущиеся рискованными нововведения могут стать ключом к успеху и развитию.

«Я уверен, что нейросети могут изменить предпринимательскую сферу, опыт взаимодействия с технологиями. И я стараюсь донести это так, чтобы они могли и на бытовом уровне это применить, и перенести на профессиональную деятельность, — подчеркнул спикер форума, директор агентства Republic, автор курсов по AI и SMM Антон Стеньков. — Бизнес уже сильно зависит от нейросетей, и если ими не пользоваться, то затраты денежные и временные будут в разы больше».

Практические советы и рекомендации от профессионалов рынка и экспертов, сделали сессии полезными и понятными каждому участнику. Здесь прозвучало всё самое важное: какими инструментами господдержки может воспользоваться каждый предприниматель, что ждёт бизнес в следующем году в связи с изменениями в Налоговом кодексе, какие шаги необходимо предпринять уже сейчас, чтобы избежать негативных последствий. Эксперты в области искусственного интеллекта разъяснили тонкости работы с нейросетями, которые помогают предпринимателям оптимизировать бизнес-процессы.

«В первую очередь, было интересно послушать спикера по нейросетям, потому что это актуально, полезно, и важно знать, как можно уже сейчас интегрировать нейросети в свой бизнес. Во-вторых, необходимо узнать, как работать в связи с налоговыми изменениями, к тому же от первых лиц. Форум отличный, произвел впечатление», — поделилась предприниматель Мария Минкова.

Для бизнес-сообщества форум «Мой бизнес 63» — это не только площадка для получения актуальной информации от ведущих экспертов, но и место для нетворкинга, вдохновения и генерации новых идей и бизнес-планов.

Событие состоялось в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина.

Получить консультацию по действующим инструментам господдержки можно в одном из центров «Мой бизнес» или на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также по телефону «горячей линии» для предпринимателей 8-800-300-63-63.

