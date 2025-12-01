Минтранс СО: более 8 тысяч пассажиров перевезли экспресс-рейсы до аэропорта «Курумоч» в первый месяц

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области подвели первые итоги работы автобусных экспресс-маршрутов из Самары и Тольятти до международного аэропорта «Курумоч».

Новые автобусы № 222 и № 333 перевезли в общей сложности более 8 тысяч жителей и гостей региона. Проект регулярного сообщения, запущенный 1 ноября по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, успешно встроился в транспортную систему губернии, подтвердив свою востребованность у пассажиров.

Наиболее популярным временем для выезда в аэропорт у самарцев стали дневные рейсы, пик пришелся на 14:00. Жители Тольятти чаще всего отправляются в путь в 12:00.

«Первый месяц работы – важный показатель. Мы видим, что сервис востребован, и это лучшая оценка совместной работы министерства, аэропорта и перевозчиков, – отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов. – Запуск маршрутов накануне Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" позволил сразу интегрировать их в логистику крупного события и проверить в условиях повышенной нагрузки. Затем они доказали свою эффективность и в повседневной жизни. На сегодняшний день маршрутом № 222 – от аэропорта до Самары – воспользовались порядка 6 тысяч человек. Маршрутом № 333 – от аэропорта до Тольятти – более 2 тысяч».

Напомним, маршруты работают в экспресс-режиме с минимальным количеством остановок. Поездка от железнодорожного вокзала Самары занимает в среднем от 65 минут, от ТЦ «Парк Хаус» в Тольятти – от 80 минут. В перевозках задействовано 10 современных автобусов большого класса, оснащенных мягкими креслами и вместительными багажными отсеками. Перевозчиками выступают ООО «Маяк» и ООО «СамараАвтоГаз».

Также продолжается информирование пассажиров. Расписание рейсов доступно на остановочном павильоне на территории аэропорта, а объявления о прибытии автобусов звучат по громкой связи. Данные о наиболее популярном времени отправления будут учитываться перевозчиками для возможной оптимизации графика в будущем.

Запуск новых экспресс-рейсов – часть масштабной программы развития маршрутной сети региона. Всего в 2025 году министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области по просьбам жителей и с целью повышения качества транспортного обслуживания открыто пять новых маршрутов.

Фото: минтранс СО