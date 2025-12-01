Минтранс СО: более 8 тысяч пассажиров перевезли экспресс-рейсы до аэропорта «Курумоч» в первый месяц

Я нашел ошибку
Главные новости:
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
Турнир был организован с целью получения начинающими баскетболистами игровой практики.
«Кубок Силы воли»: в Сызрани состоялся турнир по баскетболу на колясках 3х3 
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
Детскую спортплощадку обновили при поддержке «Матч ТВ» и благотворительного фонда «Спорт начинается с детей».
В Самаре на улице Осипенко состоялось открытие детской спортивной площадки
Двое школьников региона стали лауреатом и победителем в своих номинациях. Всероссийский этап конкурса собрал более 150 учеников из 46 регионов России.
«Ученик года» 2025: самарские школьники – лучшие ученики страны
Возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.
В Жигулевске пресечена деятельность игорного клуба
Основная задача мероприятий Форума – выработать ключевые решения для развития городской среды, экономики и инфраструктуры в условиях современных вызовов.
Самара представила опыт градостроительной политики на форуме «Города России: технологии лидерства»
В ходе которой ответит на актуальные вопросы жителей региона и подведет предварительные итоги 2025 года по реализации государственных программ и проектов.
Губернатор Вячеслав Федорищев проведет прямую линию 5 декабря
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Минтранс СО: более 8 тысяч пассажиров перевезли экспресс-рейсы до аэропорта «Курумоч» в первый месяц

160
Наиболее популярным временем для выезда в аэропорт у самарцев стали дневные рейсы, пик пришелся на 14:00. Жители Тольятти чаще всего отправляются в путь в 12:00.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области подвели первые итоги работы автобусных экспресс-маршрутов из Самары и Тольятти до международного аэропорта «Курумоч».

Новые автобусы № 222 и № 333 перевезли в общей сложности более 8 тысяч жителей и гостей региона. Проект регулярного сообщения, запущенный 1 ноября по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, успешно встроился в транспортную систему губернии, подтвердив свою востребованность у пассажиров.
Наиболее популярным временем для выезда в аэропорт у самарцев стали дневные рейсы, пик пришелся на 14:00. Жители Тольятти чаще всего отправляются в путь в 12:00.
 «Первый месяц работы – важный показатель. Мы видим, что сервис востребован, и это лучшая оценка совместной работы министерства, аэропорта и перевозчиков, – отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов. – Запуск маршрутов накануне Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" позволил сразу интегрировать их в логистику крупного события и проверить в условиях повышенной нагрузки. Затем они доказали свою эффективность и в повседневной жизни. На сегодняшний день маршрутом № 222 – от аэропорта до Самары – воспользовались порядка 6 тысяч человек. Маршрутом № 333  – от аэропорта до Тольятти – более 2 тысяч».
Напомним, маршруты работают в экспресс-режиме с минимальным количеством остановок. Поездка от железнодорожного вокзала Самары занимает в среднем от 65 минут, от ТЦ «Парк Хаус» в Тольятти – от 80 минут. В перевозках задействовано 10 современных автобусов большого класса, оснащенных мягкими креслами и вместительными багажными отсеками. Перевозчиками выступают ООО «Маяк» и ООО «СамараАвтоГаз».
Также продолжается информирование пассажиров. Расписание рейсов доступно на остановочном павильоне на территории аэропорта, а объявления о прибытии автобусов звучат по громкой связи. Данные о наиболее популярном времени отправления будут учитываться перевозчиками для возможной оптимизации графика в будущем.
Запуск новых экспресс-рейсов – часть масштабной программы развития маршрутной сети региона. Всего в 2025 году министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области по просьбам жителей и с целью повышения качества транспортного обслуживания открыто пять новых маршрутов.

 

Фото:   минтранс СО

Теги: Самара Тольятти

