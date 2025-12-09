Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо

В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.

В категории до 57 килограммов победу одержала тольяттинская спортсменка Вита Майданик.

- Встречи были не самые длинные, но все тяжелые, – призналась Вита Майданик. – Видимо, потому что хорошо знакомы с соперницами, а особенно с вышедшей финал Яной Джумаевой. До этого я частенько ей уступала. В итоге сделала ставку на то, чтобы «отключать» ей рабочую руку и не прогадала. Прикладываю максимум усилий, чтобы выйти на международную арену: на чемпионате стала лишь седьмой, поэтому решила в конце года исправиться на Кубке.

В весовой категории до 63 килограммов победительницей стала спортсменка из Самары Стефания Власова.

- В финальной встрече хотелось бросить, потому что чаще побеждаю либо в партере, либо тактически, а вот зрелищных приемов недостаточно, - поделилась Стефания Власова. - Расстроена из-за этого немного, но все равно есть радость от первого золота на Кубке России. Делаю все для того, чтобы участвовать в международных соревнованиях. Хочется стоять на пьедестале и слышать гимн России.

В весе до 48 кг третье место завоевала Арианна Конокова.

Фото: Федерация дзюдо России/минспорта СО