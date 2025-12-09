Я нашел ошибку
Данная экспозиция является продолжением экспозиции, размещенной на стендах пешеходной части улицы Ленинградской с портретами 35 самарских героев.
Экспозицию с портретами Героев России и участников СВО открыли в Самаре около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого
Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.
Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции.
Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!
Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гас
САТОБ откроет XV Минский международный Рождественский оперный форум 
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо
Во время прямой линии прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО.
В Кинеле наводят порядок после обращений жителей на прямую линию губернатора
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо

148
В категории до 57 килограммов победу одержала тольяттинская спортсменка Вита Майданик.

В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.

В категории до 57 килограммов победу одержала тольяттинская спортсменка Вита Майданик.

- Встречи были не самые длинные, но все тяжелые, – призналась Вита Майданик. – Видимо, потому что хорошо знакомы с соперницами, а особенно с вышедшей финал Яной Джумаевой. До этого я частенько ей уступала. В итоге сделала ставку на то, чтобы «отключать» ей рабочую руку и не прогадала. Прикладываю максимум усилий, чтобы выйти на международную арену: на чемпионате стала лишь седьмой, поэтому решила в конце года исправиться на Кубке.

В весовой категории до 63 килограммов победительницей стала спортсменка из Самары Стефания Власова.

- В финальной встрече хотелось бросить, потому что чаще побеждаю либо в партере, либо тактически, а вот зрелищных приемов недостаточно, - поделилась Стефания Власова. - Расстроена из-за этого немного, но все равно есть радость от первого золота на Кубке России. Делаю все для того, чтобы участвовать в международных соревнованиях. Хочется стоять на пьедестале и слышать гимн России.

В весе до 48 кг третье место завоевала Арианна Конокова.

 

Фото:  Федерация дзюдо России/минспорта СО

 

Теги: Самара Тольятти

