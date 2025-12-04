ОЭЗ «Тольятти» на 6 месте в ТОП-10 самых привлекательных инвестплощадок России

Особая экономическая зона «Тольятти» заняла 6 место в IX Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Его ежегодно составляет Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства экономического развития РФ.

Итоги рейтинга озвучены в четверг, 4 декабря, на совместном заседании Экспертного совета по развитию территорий с преференциальным режимом Комитета Государственной Думы по экономической политике и Комиссии Бюро Высшего совета Партии «Единая Россия» по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию.

«Мы активно развиваем ОЭЗ «Тольятти», тем самым повышая инвестиционную привлекательность Самарской области. Так, в следующем году мы откроем третью очередь ОЭЗ. Запланирован запуск уникальных для нашей страны производств», - подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Суммарный объем заявленных инвестиций компаний-резидентов составляет 107 млрд рублей. В планах инвесторов - создание более 8,5 тыс. рабочих мест. По итогам 2024 года главная инвестплощадка региона достигла 100% эффективности функционирования - результаты соответствующей оценки озвучили в Минэкономразвития России. ОЭЗ «Тольятти» также занимает 2 место по клиентоориентированности среди индустриальных площадок страны. Результаты соответствующего исследования ранее озвучил аналитический центр «Эксперт».

«Особая экономическая зона «Тольятти» - ключевой проект развития региона. За 15 лет работы площадка стала мощным центром притяжения инвестиций, технологий и высококвалифицированных кадров, - отметил зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Сегодня ОЭЗ «Тольятти» - это 39 компаний-резидентов, 22 работающих предприятия, на мощностях которых выпускают лекарственные препараты, медицинские изделия, стройматериалы, автокомпоненты, продукты питания и многое другое. И мы продолжим развивать инфраструктуру ОЭЗ, предлагая лучшие условия для бизнеса».

Национальный рейтинг — инструмент, позволяющий определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, обеспечивающие инвесторам оптимальные условия для реализации проектов: в кратчайшие сроки, с минимальными издержками и в соответствии с принципами устойчивого развития.

В 2025 году в Рейтинг вошли 48 особых экономических зон страны. Методика рейтинга основана на расширенной системе аналитики: 7 функциональных блоков и 41 частный показатель. В этом году эксперты также оценили наличие объектов инновационной, социальной инфраструктуры и благоустройства, опыт привлечения мер государственной поддержки на инфраструктуру, наличие стратегии низкоуглеродного развития, промышленную кооперацию, качество ведения социальных сетей, финансовую открытость и стратегическое планирование в особой экономической зоне.

«Этот рейтинг является важным стимулом для развития всех типов ОЭЗ, способствуя привлечению инвестиций и созданию новых высокотехнологичных производств. Мы существенно расширили систему критериев, усилив акцент на компетенциях управляющих компаний, их способности отвечать на глобальные вызовы, а также на наличии инновационной и социальной инфраструктуры», - отметил Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800)505-90-36.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области