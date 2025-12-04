Я нашел ошибку
Главные новости:
С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.
Госпаблики теперь открываются в национальном мессенджере MAX
ОЭЗ «Тольятти» на 6 месте в ТОП-10 самых привлекательных инвестплощадок России
Пять правил, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Изобретая новые схемы обмана, мошенники  активно используют названия и фирменный стиль крупных компаний
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения
В том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства.
Туроператоры Самары и Нижегородской области обсудили перспективы взаимодействия
Состязания объединили более 1000 спортсменов из 32 стран мира, по итогам пяти соревновательных дней сборная России заняла первое место в общем командном зачете, завоевав 308 медалей.
Самарские спортсмены завоевали 12 медалей на Чемпионате и Первенстве мира по универсальному бою «Лайт»
Герой России, боевой офицер, участник всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» генерал-полковник Олег Козлов провел встречу с курсантами,
Вахта Героев Отечества прошла в СЮИ ФСИН России
Основная задача проекта – помочь ветеранам с инвалидностью адаптировать их жилое пространство под индивидуальные потребности, тем самым вернув им чувство независимости и удобства в повседневной жизни.
В Самаре реализует программу по созданию адаптированного жилья для ветеранов СВО с инвалидностью
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
ОЭЗ «Тольятти» на 6 месте в ТОП-10 самых привлекательных инвестплощадок России

Особая экономическая зона «Тольятти» заняла 6 место в IX Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Его ежегодно составляет Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства экономического развития РФ.
Итоги рейтинга озвучены в четверг, 4 декабря, на совместном заседании Экспертного совета по развитию территорий с преференциальным режимом Комитета Государственной Думы по экономической политике и Комиссии Бюро Высшего совета Партии «Единая Россия» по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию. 
«Мы активно развиваем ОЭЗ «Тольятти», тем самым повышая инвестиционную привлекательность Самарской области. Так, в следующем году мы откроем третью очередь ОЭЗ.  Запланирован запуск уникальных для нашей страны производств», - подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Суммарный объем заявленных инвестиций компаний-резидентов составляет 107 млрд рублей. В планах инвесторов - создание более 8,5 тыс. рабочих мест. По итогам 2024 года главная инвестплощадка региона достигла 100% эффективности функционирования - результаты соответствующей оценки озвучили в Минэкономразвития России. ОЭЗ «Тольятти» также занимает 2 место по клиентоориентированности среди индустриальных площадок страны. Результаты соответствующего исследования ранее озвучил аналитический центр «Эксперт». 
 «Особая экономическая зона «Тольятти» - ключевой проект развития региона. За 15 лет работы площадка стала мощным центром притяжения инвестиций, технологий и высококвалифицированных кадров, - отметил зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Сегодня ОЭЗ «Тольятти» - это 39 компаний-резидентов, 22 работающих предприятия, на мощностях которых выпускают лекарственные препараты, медицинские изделия, стройматериалы, автокомпоненты, продукты питания и многое другое. И мы продолжим развивать инфраструктуру ОЭЗ, предлагая лучшие условия для бизнеса». 
Национальный рейтинг — инструмент, позволяющий определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, обеспечивающие инвесторам оптимальные условия для реализации проектов: в кратчайшие сроки, с минимальными издержками и в соответствии с принципами устойчивого развития. 
В 2025 году в Рейтинг вошли 48 особых экономических зон страны.  Методика рейтинга основана на расширенной системе аналитики: 7 функциональных блоков и 41 частный показатель. В этом году эксперты также оценили наличие объектов инновационной, социальной инфраструктуры и благоустройства, опыт привлечения мер государственной поддержки на инфраструктуру, наличие стратегии низкоуглеродного развития, промышленную кооперацию, качество ведения социальных сетей, финансовую открытость и стратегическое планирование в особой экономической зоне.
«Этот рейтинг является важным стимулом для развития всех типов ОЭЗ, способствуя привлечению инвестиций и созданию новых высокотехнологичных производств. Мы существенно расширили систему критериев, усилив акцент на компетенциях управляющих компаний, их способности отвечать на глобальные вызовы, а также на наличии инновационной и социальной инфраструктуры», - отметил Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. 
Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800)505-90-36.
Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области

Весь список