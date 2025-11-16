Я нашел ошибку
В российских магазинах предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
Во Львове предложили заменить кошачье русское «мяу»
Тольяттинки стали призерами чемпионата мира по тхэквондо
В Госдуме сделали заявление после слухов о повышении пенсионного возраста
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо» на его поле
число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30%
за пять лет площадь виноградников Кубани выросла на 30%
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо» на его поле

16 ноября 2025 18:43
138
Товарищеская встреча прошла сегодня в Беларуси. Команды обменялись забитыми мячами — 1:1.

Волжане открыли счет за 3 минуты до конца первого тайма. Алексей Сутормин пробрался в штрафную «Динамо» и прострелил с левого фланга, а полузащитник хозяев Игорь Коновалов переправил в свои ворота.

На второй тайм «Крылья» вышли с практически новым составом. Магомед Адиев поменял сразу семь футболистов. По ходу было еще несколько перестановок, но удержать минимальное преимущество в счете «зелено-бело-синие» не смогли.

На 69-й минуте вышедший на замену Егор Корцов сравнял — 1:1, пишет Самара-МК.

Впереди у «Крыльев Советов» — матч 16-го тура РПЛ против «Ростова» на «Солидарность Самара Арене» 23 ноября (6+).

