«Крылья Советов» готовятся к очередному поединку в рамках первенства РПЛ.

23 ноября подопечные Магомеда Адиева примут «Ростов» и эта игра станет завершающей для самарцев на родном стадионе в 2025 году. На данный момент волжане занимают 13-ое место в турнирной таблице, набрав 14 очков в 15 матчах. Это – зона «стыковых матчей», сулящая команде борьбу за выживание в элитном дивизионе страны.

Впрочем, до зимней паузы в чемпионате у «Крыльев» еще будет шанс набрать очки. До ухода на «перерыв» будут встречи с действующим чемпионом «Краснодаром» и набравшей хороший ход «Балтикой», 30 ноября и 7 декабря соответственно. Помимо этого 27 ноября самарцев ждет кубковый поединок с КАМАЗом из Первой лиги. Все три матча будут выездными, пишет ГТРК-Самара.