Я нашел ошибку
Главные новости:
Водители, будьте внимательны к пешеходам. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть.
18 ноября в регионе ожидается сильный ветер, на дорогах гололедица
Названо допустимое количество мандаринов в день
Названо допустимое количество мандаринов в день
Всего на месте вызова работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
В Кинель-Черкасском районе сегодня горела баня
Иван Носков: «У Самары хорошая школа бокса, этот вид спорта мы обязательно будем поддерживать и развивать»
В Самаре завершились Всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова
Земельный участок освобожден от незаконно занимаемой постройки и приведен в надлежащий вид.
Судебные приставы Тольятти добились сноса незаконного торгового павильона с земельного участка
Вокалистка из Ставропольского района победила на международном конкурсе в Москве
Вокалистка из Ставропольского района победила на международном конкурсе в Москве
В Самарской области 11 многодетных семей получили комфортное жилье по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
В Самарской области 11 многодетных семей получили комфортное жилье по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
«Крылья Советов» готовятся к очередному поединку в рамках первенства РПЛ.
«Крылья Советов» готовятся к очередному поединку в рамках первенства РПЛ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Крылья Советов» готовятся к очередному поединку в рамках первенства РПЛ

17 ноября 2025 13:56
139
«Крылья Советов» готовятся к очередному поединку в рамках первенства РПЛ.

23 ноября подопечные Магомеда Адиева примут «Ростов» и эта игра станет завершающей для самарцев на родном стадионе в 2025 году. На данный момент волжане занимают 13-ое место в турнирной таблице, набрав 14 очков в 15 матчах. Это – зона «стыковых матчей», сулящая команде борьбу за выживание в элитном дивизионе страны.

Впрочем, до зимней паузы в чемпионате у «Крыльев» еще будет шанс набрать очки. До ухода на «перерыв» будут встречи с действующим чемпионом «Краснодаром» и набравшей хороший ход «Балтикой», 30 ноября и 7 декабря соответственно. Помимо этого 27 ноября самарцев ждет кубковый поединок с КАМАЗом из Первой лиги. Все три матча будут выездными, пишет ГТРК-Самара.

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо» на его поле
16 ноября 2025, 18:43
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо» на его поле
Впереди у «Крыльев Советов» — матч 16-го тура РПЛ против «Ростова» на «Солидарность Самара Арене» 23 ноября. Футбол в Самаре
815
Назван бюджет самарских «Крыльев Советов» на 2026 год
14 ноября 2025, 16:38
Назван бюджет самарских «Крыльев Советов» на 2026 год
С самарского футбольного клуба взыскивается крупный долг. Футбол в Самаре
1490
Агрономам «Самары Арены» удалось подготовить поле к матчу «Крылья» – «Зенит»
09 ноября 2025, 13:37
Агрономам «Самары Арены» удалось подготовить поле к матчу «Крылья» – «Зенит»
Матч «Крылья Советов» – «Зенит» (12+) начнется 9 ноября в 14:00 по самарскому времени. Футбол в Самаре
1234
В центре внимания
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
115
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
212
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1540
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1524
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1384
Весь список