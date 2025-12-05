Метеоролог рассказал, стоит ли ждать снега в Москве и области к 31 декабря

Алексей Сафонов, метеоролог, обозреватель погоды в интервью интернет-порталу "МК" сообщил, какой погода будет в выходные, и выпадет ли снег в столичном регионе к Новому году.

Алексей Сафонов сказал: "Необходимо отметить, что вчера был один из самых тёплых дней на этой неделе. Температура воздуха достигла местами +5 градусов. Сегодня, в пятницу, такого уже не будет. Сегодня температура воздуха днём составит от 1 до 3 градусов тепла. А в субботу и воскресенье тоже около 2 или даже 1 градуса тепла. Всё это время будет без осадков. Ночью температура будет около -1, -2 градусов.

Над нами господствует антициклон с давлением где-то около 760 мм ртутного столба, что тоже очень высоко. Возникает инверсия в приземном слое достаточно низко над поверхностью Земли, где-то 100-200 метров, и у нас возникают слоистые или слоисто-кучевые облака, которые заграждают путь солнечного света. А потому у нас так темно и пасмурно. Из некоторых облаков даже выпадают моросящие осадки. А вечером, как правило, опускаются густые туманы. Так в четверг на северо-западе были очень густые туманы, в Москве они были не такие густые. Это будет все колебаться. Но туманы с нами будут буквально до понедельника, то есть до начала следующей недели.

А вот уже начиная с понедельника, погода будет потихонечку трансформироваться. Атмосферное давление начнет постепенно падать. Характер погоды будет напоминать больше циклональный. Во вторник, среду, четверг у нас ожидаются осадки. Они будут небольшими, но заметными. Температура воздуха также днем будет колебаться около 0, а ночью в самые холодные периоды она будет достигать -3 градусов.

Забегая вперёд, скажу, что на следующей неделе тоже ожидается значительное потепление на фоне осадков до 5-6 градусов тепла днём. Но насколько сбудется этот прогноз, узнаем после выходных.

Что касается установления действительно серьезного снежного покрова, то тут мнение синоптиков пока еще расходится. Дело в том, что на следующей неделе, 10-12 декабря, по научной парадигме, должна начаться действительно какая-то перестройка в атмосфере, которая приведет к циклональному характеру погоды и установлению снежного покрова.

Кто-то так считает, кто-то считает наоборот, что до конца декабря вот эти периоды теплой погоды будут чередоваться с небольшими снегопадами. А в свою очередь это приведет к тому, что 31 декабря погода может быть такой, какой мы ее видим сейчас. Такой прогноз тоже есть. А что будет на самом деле, посмотрим".