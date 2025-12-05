В Госдуме хотят повысить минимальный размер пенсии до 50 тыс. рублей

Депутаты от партии "Справедливая Россия" предложили увеличить минимальный размер страховой пенсии до 50 тысяч рублей. Предложение поступило председателю Социального фонда России Сергею Чиркову. Об этом 5 декабря сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Они считают необходимым поднять пенсию до указанного уровня, мотивируя это тем, что нынешняя минимальная пенсия по старости – около 13,3 тысячи рублей – существенно ниже официального прожиточного минимума пенсионера, составляющего приблизительно 15,2 тысячи рублей.

"Считаем целесообразным установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не менее 50 тыс. рублей", – приводит цитату из письма агентство.

Миронов убежден, что повышение минимальной пенсии создаст условия для достойной жизни пожилых людей, позволяя им сохранять активность и заботиться о собственном здоровье. Лантратова, в свою очередь, уверена, что такое изменение положительно скажется на вовлеченности старшего поколения в социальную жизнь и экономику страны, реализуя задачи национального проекта "Демография".