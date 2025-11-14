Я нашел ошибку
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах.
В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
15 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +10°С
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Назван бюджет самарских «Крыльев Советов» на 2026 год

14 ноября 2025 16:38
171
На заседании комитета по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Самарской Губернской думы был представлен проект бюджета ФК «Крылья Советов» на 2026 год. Клуб получит финансирование в размере 1,274 млрд рублей.

С самарского футбольного клуба взыскивается крупный долг. Дочерняя структура госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-Капитал» — получила исполнительный лист на взыскание 923 млн рублей с «Крыльев Советов». Из этой суммы 26 млн рублей составляют проценты по кредиту. Решение о взыскании задолженности было вынесено Арбитражным судом Москвы и подтверждено апелляционной инстанцией.

Ранее «Крылья Советов» в последнем матче первого круга Российской Премьер Лиги сыграли вничью с петербургским «Зенитом». На 50-й минуте встречи Фернандо Костанца открыл счет, но через 6 минут Максим Глушенков сравнял результат. Игра завершилась со счетом 1:1.

Следующая домашняя игра самарского клуба состоится 23 ноября в 14:00 против футболистов «Ростова», пишет ГТРК-Самара.

Крылья Советов Футбол

