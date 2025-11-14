Назван бюджет самарских «Крыльев Советов» на 2026 год

171

На заседании комитета по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Самарской Губернской думы был представлен проект бюджета ФК «Крылья Советов» на 2026 год. Клуб получит финансирование в размере 1,274 млрд рублей.

С самарского футбольного клуба взыскивается крупный долг. Дочерняя структура госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-Капитал» — получила исполнительный лист на взыскание 923 млн рублей с «Крыльев Советов». Из этой суммы 26 млн рублей составляют проценты по кредиту. Решение о взыскании задолженности было вынесено Арбитражным судом Москвы и подтверждено апелляционной инстанцией.

Ранее «Крылья Советов» в последнем матче первого круга Российской Премьер Лиги сыграли вничью с петербургским «Зенитом». На 50-й минуте встречи Фернандо Костанца открыл счет, но через 6 минут Максим Глушенков сравнял результат. Игра завершилась со счетом 1:1.

Следующая домашняя игра самарского клуба состоится 23 ноября в 14:00 против футболистов «Ростова», пишет ГТРК-Самара.