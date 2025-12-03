В Кинельском районе горел частный дом на площади 120 квадратных метров

Сегодня в 13:00 поступил звонок в пожарно-спасательный отряд № 34 филиал регионального государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» о том, что в селе Гурьевка Кинельского района на улице Специалистов горит частный дом.

На место происшествия был направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 14 Отряда № 34 и пожарно-спасательной части № 107 отряда № 39.

По прибытии на место было установлено, что площадь горения составляет 120 квадратных метров. Незамедлительно на тушение были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы, локализация объявлена в 13:25, ликвидация открытого горения - в 13:38. К счастью, обошлось без пострадавших.

В тушении пожара участвовали 11 человек личного состава, задействовано 3 единицы пожарной техники, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"