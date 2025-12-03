В Кинельском районе горел частный дом на площади 120 квадратных метров

Я нашел ошибку
«Запрещено размещать украшения, которые могут помешать экстренной эвакуации или создать угрозу возгорания», — пояснил специалист.
Юрист: установка елки в подъезде грозит штрафом
Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма.
С 3 декабря надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей.
В пассажирском вагонном депо Самары открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная»
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
В мероприятии приняли участие 300 спортсменов из Самары, Сызрани, Отрадного, Кинель-Черкассов и Хворостянки.
В Самаре состоялся фестиваль аэробики «Волжский марафон»
В Ижевске состоялись всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. 
Анна Тимофеева из Самарской области выиграла всероссийские соревнования по пулевой стрельбе
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Кинельском районе горел частный дом на площади 120 квадратных метров

211
В тушении пожара участвовали 11 человек личного состава, задействовано 3 единицы пожарной техники.

Сегодня в 13:00 поступил звонок в пожарно-спасательный отряд № 34 филиал регионального государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» о том, что в селе Гурьевка Кинельского района на улице Специалистов горит частный дом. 

На место происшествия был направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 14 Отряда № 34 и пожарно-спасательной части № 107 отряда № 39.

По прибытии на место было установлено, что площадь горения составляет 120 квадратных метров. Незамедлительно на тушение были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы, локализация объявлена в 13:25, ликвидация открытого горения - в 13:38. К счастью, обошлось без пострадавших.

В тушении пожара участвовали 11 человек личного состава, задействовано 3 единицы пожарной техники, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:  ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Горящую ГАЗель тушили Красноглинском районе Самары
01 декабря 2025, 12:43
Горящую ГАЗель тушили Красноглинском районе Самары
На место происшествия подразделения 17 пожарно-спасательной части прибыли через 5 минут. Происшествия
1441
Его спасение рассматривают как символ надежды, что остаются выжившие. После пожара сотни человек числятся пропавшими без вести.
28 ноября 2025, 19:25
Мужчина с 16-го этажа чудом спасся во время пожара в жилом комплексе в Гонконге
Его спасение рассматривают как символ надежды, что остаются выжившие. После пожара сотни человек числятся пропавшими без вести. В мире
1971
Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
26 ноября 2025, 20:37
В селе Троицкое сегодня загорелись сарай с автомобилем внутри и баня
Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы. Происшествия
1750
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
206
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
212
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
276
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
550
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
281
Весь список