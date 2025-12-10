С территории Красноярского и Ново-Буянского лесничеств вывезли 342 тонны мусора

342 тонны мусора — столько вывезли с территории Красноярского и Ново-Буянского лесничеств.

В объеме это более 800 кубометров отходов. Для их вывоза спецтехнике потребовалось 39 рейсов.

Для сравнения: такой объем больше, чем 10 железнодорожных вагонов-цементовозов. Весь этот мусор оставили в лесу люди.

За такие нарушения лесная охрана привлекает к ответственности по ст. 8.31 КоАП РФ. Штрафы:

- для граждан — 5 000 рублей;

- для должностных лиц — до 40 000 рублей;

- для юридических лиц — до 500 000 рублей.

Фото: минприроды СО