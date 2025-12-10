С территории Красноярского и Ново-Буянского лесничеств вывезли 342 тонны мусора

Я нашел ошибку
Главные новости:
Форум призван объединить усилия молодёжи, педагогов, наставников, ветеранов, общественных организаций и органов власти для выработки современных подходов и сохранения преемственности поколений.
В Самарской области прошёл Региональный форум патриотического воспитания Движения Первых «Герои нашего времени»
Павел Фефилов, Капитолина Кряковцева и Арсений Ивлев - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию.
В Тольятти завершились всероссийские соревнования «Жигули» по фигурному катанию
Участниками регионального форума «Мой бизнес 63» в Самаре и Тольятти стали более 1,5 тысяч человек. 
В Самарской области завершил работу деловой форум «Мой бизнес 63
Матч против «Оренбурга» состоится 4 марта в 19:30 по самарскому времени. Игра пройдёт на «Солидарность Самара Арене».
Первый домашний матч 2026 года «Крылья Советов» проведут 4 марта
Наша команда возобновит чемпионат 1 марта в 19:00 гостевым матчем в Москве с «Динамо».
Опубликован календарь матчей Мир РПЛ с 19 по 22 тура
Также оперативники задержали шестерых "невест", в том числе пять жительниц Петербурга и одну жительницу Ленинградской области в возрасте от 25 до 59 лет.
В Петербурге задержали предполагаемого организатора незаконных браков мигрантов с россиянками
Особое внимание в чапаевском центре уделено семьям с детьми-инвалидами и с ОВЗ. Для них работает «Пункт социального проката».
Семейный многофункциональный центр открылся сегодня в Чапаевске
По словам главного врача Светланы Шугуровой, в Октябрьске для привлечения и закрепления кадров используется комплексный подход.
С начала года коллектив Октябрьской больницы пополнили 6 врачей
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С территории Красноярского и Ново-Буянского лесничеств вывезли 342 тонны мусора

134
Такой объем больше, чем 10 железнодорожных вагонов-цементовозов. Весь этот мусор оставили в лесу люди.

342 тонны мусора — столько вывезли с территории Красноярского и Ново-Буянского лесничеств.

В объеме это более 800 кубометров отходов. Для их вывоза спецтехнике потребовалось 39 рейсов.

Для сравнения: такой объем больше, чем 10 железнодорожных вагонов-цементовозов. Весь этот мусор оставили в лесу люди.

За такие нарушения лесная охрана привлекает к ответственности по ст. 8.31 КоАП РФ. Штрафы:

- для граждан — 5 000 рублей;
- для должностных лиц — до 40 000 рублей;
- для юридических лиц — до 500 000 рублей.

 

Фото:  минприроды СО

