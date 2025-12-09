В Кинеле наводят порядок после обращений жителей на прямую линию губернатора

Во время прямой линии, которую провел губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в минувшую пятницу, прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО по адресу Спортивная, 12Д в Усть-Кинельском. Уже в пятницу площадка была обновлена: там установили дополнительный мусоросборник, а изношенные контейнеры заменили на новые.

Напомним, после поступившего обращения в прямом эфире губернатор дал поручение главе городского округа Вячеславу Тимошенко лично выехать на место.

Площадка, отметил по итогам выезда руководитель муниципалитета, действительно нуждается в расширении. Летом этого года в рамках большой работы по совершенствованию системы обращения с отходами и модернизации сети контейнерных площадок проводился мониторинг. Он показал адреса, которые нуждаются в обновлении. В Усть-Кинельском таких адресов выявлено пять, и площадка по улице Спортивная, 12Д - в их числе.

«По инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева в этом году предусмотрены субсидии на ремонт существующих и устройство новых контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных свалок, закупку контейнеров и бункеров. Кинель вошел в число муниципалитетов, которые получили существенную, ощутимую и, что немаловажно, своевременную помощь. Благодаря поддержке регионального Правительства в городском округе отремонтированы 32 контейнерные площадки и обустроено 12 новых. Начата поставка мусоросборников, которые приобретены в количестве 554 штуки. Такого масштабного обновления в городском округе еще не было. Первые контейнеры, которые начали поступать в город, в плановом порядке распределяются по адресам. В пятницу мы не только установили дополнительный мусоросборник на площадке по улице Спортивная, 12Д, но и заменили изношенные на новые», - сообщил глава Кинеля Вячеслав Тимошенко.

Напомним, в 2025 году из областного бюджета было направлено муниципалитетам 595 млн рублей на обновление инфраструктуры накопления твердых коммунальных отходов. Всего в регионе закуплено более 11 тысяч контейнеров, отремонтировано 824 контейнерные площадки и построено 880 новых. Также Правительство региона оказало поддержку в ликвидации 21 несанкционированной свалки на территории пяти муниципалитетов.

«В следующем году мы также продолжим эту работу. Задача – увеличивать количество контейнерных площадок, в сельских поселениях уходить от децентрализованного сбора и продолжать настройку взаимодействия между муниципалитетами, ответственными за обслуживание контейнерных площадок, и регоператором, ответственным за вывоз ТКО», – отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Фото: пресс-служба Кинеля