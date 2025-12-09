Я нашел ошибку
Данная экспозиция является продолжением экспозиции, размещенной на стендах пешеходной части улицы Ленинградской с портретами 35 самарских героев.
Экспозицию с портретами Героев России и участников СВО открыли в Самаре около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого
Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.
Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции.
Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!
Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гас
САТОБ откроет XV Минский международный Рождественский оперный форум 
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо
Во время прямой линии прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО.
В Кинеле наводят порядок после обращений жителей на прямую линию губернатора
В Кинеле наводят порядок после обращений жителей на прямую линию губернатора

147
Во время прямой линии прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО.

Во время прямой линии, которую провел губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в минувшую пятницу, прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО по адресу Спортивная, 12Д в Усть-Кинельском. Уже в пятницу площадка была обновлена: там установили дополнительный мусоросборник, а изношенные контейнеры заменили на новые. 
Напомним, после поступившего обращения в прямом эфире губернатор дал поручение главе городского округа Вячеславу Тимошенко лично выехать на место. 
Площадка, отметил по итогам выезда руководитель муниципалитета, действительно нуждается в расширении. Летом этого года в рамках большой работы по совершенствованию системы обращения с отходами и модернизации сети контейнерных площадок проводился мониторинг. Он показал адреса, которые нуждаются в обновлении. В Усть-Кинельском таких адресов выявлено пять, и площадка по улице Спортивная, 12Д - в их числе. 
«По инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева в этом году предусмотрены субсидии на ремонт существующих и устройство новых контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных свалок, закупку контейнеров и бункеров. Кинель вошел в число муниципалитетов, которые получили существенную, ощутимую и, что немаловажно, своевременную помощь. Благодаря поддержке регионального Правительства в городском округе отремонтированы 32 контейнерные площадки и обустроено 12 новых. Начата поставка мусоросборников, которые приобретены в количестве 554 штуки. Такого масштабного обновления в городском округе еще не было. Первые контейнеры, которые начали поступать в город, в плановом порядке распределяются по адресам. В пятницу мы не только установили дополнительный мусоросборник на площадке по улице Спортивная, 12Д, но и заменили изношенные на новые», - сообщил глава Кинеля Вячеслав Тимошенко.
Напомним, в 2025 году из областного бюджета было направлено муниципалитетам 595 млн рублей на обновление инфраструктуры накопления твердых коммунальных отходов. Всего в регионе закуплено более 11 тысяч контейнеров, отремонтировано 824 контейнерные площадки и построено 880 новых. Также Правительство региона оказало поддержку в ликвидации 21 несанкционированной свалки на территории пяти муниципалитетов.
«В следующем году мы также продолжим эту работу. Задача – увеличивать количество контейнерных площадок, в сельских поселениях уходить от децентрализованного сбора и продолжать настройку взаимодействия между муниципалитетами, ответственными за обслуживание контейнерных площадок, и регоператором, ответственным за вывоз ТКО», – отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. 

 

Фото: пресс-служба Кинеля

Новости по теме
Подведомственное министерству природных ресурсов региона учреждение специализируется на государственном экологическом контроле и предоставляет широкий спектр услуг в сфере охраны окружающей среды.
05 декабря 2025, 19:48
Директором «Природоохранного центра» региона назначена Екатерина Луценко
Подведомственное министерству природных ресурсов региона учреждение специализируется на государственном экологическом контроле и предоставляет широкий... Экология
1508
Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
05 декабря 2025, 15:06
Ночью и утром 6 декабря в губернии ожидается туман
Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.   Экология
1201
В большинстве случаев поводом для возбуждения таких дел являются факты, которые фиксирует регоператор АО «Экология».
03 декабря 2025, 18:28
️Минприроды СО оштрафовало нарушителей обращения с ТКО на 2,6 млн рублей
В большинстве случаев поводом для возбуждения таких дел являются факты, которые фиксирует регоператор АО «Экология». Экология
750
