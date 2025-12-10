Я нашел ошибку
Главные новости:
Такой объем больше, чем 10 железнодорожных вагонов-цементовозов. Весь этот мусор оставили в лесу люди.
С территории Красноярского и Ново-Буянского лесничеств вывезли 342 тонны мусора
Как отметила специалист, одна из главных функций лечебного массажа — не просто снять боль, а помочь телу восстановить правильный двигательный стереотип. 
Врач-физиотерапевт предупредила об опасности домашнего массажа спины
Табачный дым содержит тысячи вредных веществ, которые влияют на состояние кожи. Она теряет естественный цвет и становится тусклой.
С‍амарский врач-дерматовенеролог рассказала о негативном влиянии курения на состояние кожи
10 декабря в режиме видео-конференц-связи состоялось совещание, посвященное вопросам военно-патриотического воспитания молодежи.
Военно-патриотические клубы и Музей Боевой Славы региона вошли в число лучших в ПФО 
По информации Приволжского УГМС 11 декабря в Самаре без существенных осадков.  Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С.
11 декабря в регионе местами небольшой снег, до -8°С
В рамках обновления была перестроена внутренняя логистика медучреждения. Ранее диагностические службы и кабинеты узких специалистов располагались в разных корпусах, что создавало неудобства для пациентов.
Завершаются работы по капитальному ремонту главного корпуса Приволжской ЦРБ
Фестиваль по чир спорту - это соревнования среди школьных и взрослых команд с участием 389 спортсменов и танцоров: десятки команд, сольных выходов и танцевальных номеров.
В Самаре прошел фестиваль по чир спорту и соревнования по спортивной скакалке
Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Военно-патриотические клубы и Музей Боевой Славы региона вошли в число лучших в ПФО 

10 декабря в режиме видео-конференц-связи состоялось совещание, посвященное вопросам военно-патриотического воспитания молодежи.

10 декабря 2025 года в режиме видео-конференц-связи под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Александра Тихонова состоялось совещание, посвященное вопросам военно-патриотического воспитания молодежи. В нем приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов и первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. 
В ходе мероприятия были подведены итоги работы по военно-патриотическому воспитанию в 2025 году, обсуждены формы взаимодействия органов власти с ДОСААФ России, Ассоциацией ветеранов специальной военной операции, а также реализация общественных проектов, направленных на развитие патриотического движения молодежи и развитие кадетского образования.
В число лучших в ПФО вошли Военно-патриотические клубы и Музей Боевой Славы из Самарской области. В номинации «Лучшие музеи, посвященные памяти защитников Отечества» 1 место присуждено Музею Боевой Славы 33 стрелковой Холмско-Берлинской ордена Красного знамени, ордена Суворова II степени дивизии МБОУ «Школа №100 им. Героя Советского Союза И.Н. Конева», г. Самара. В номинации «Лучшие военно-патриотические клубы ПФО» 2 место занял Военно-патриотический отдел «ЩИТ», школа №14, г. Сызрань и Военно-патриотический клуб «ЗА ДРУГИ СВОЯ», п. Безенчук.
В ходе совещания особое внимание было уделено планам и ключевым задачам на 2026 год. Также традиционно были объявлены победители конкурса в рамках окружного общественного проекта «Герои Отечества».
В 2025 году в рамках проекта добавлены новые номинации по музеям и военно-патриотическим клубам. Для обеспечения честной конкуренции разделение проводилось по категориям крупных и малых населенных пунктов.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
За выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества:
1 место – Республика Башкортостан;
2 место – Оренбургская область;
3 место – Республика Татарстан.
Лучшие музеи, посвященные памяти защитников Отечества:
Крупные населённые пункты:
1 место – Музей Боевой Славы 33 стрелковой Холмско-Берлинской ордена Красного знамени, ордена Суворова II степени дивизии МБОУ «Школа №100 им. Героя Советского Союза И.Н. Конева», г. Самара;
2 место – Школьный музей «Первая средняя» МАОУ «Средняя школа №1 им. Героя Советского Союза В.П. Ферапонтова», г. Белебей, Республика Башкортостан;
3 место – Музей истории МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы», Республика Марий Эл.
Малые населённые пункты:
1 место – Музей Боевой Славы им. А.М. Кижеватова МБОУ «Средняя школа им. Героя Советского Союза А.М. Кижеватова», Бессоновский район, Пензенская область;
2 место – Музейный центр – комната Боевой Славы исторического музея «История школы» ГБУ «Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов», п.г.т. Фалёнки, Кировская область;
3 место – Музей истории школы им. Героя Советского Союза А.В. Флоренко, п.г.т. Ныроб, Пермский край.
Лучшие военно-патриотические клубы ПФО:
Крупные населённые пункты:
1 место – Военно-патриотическое объединение «ВЫМПЕЛ», Дворец детского (юношеского) творчества, г. Пенза;
2 место – Военно-патриотический отдел «ЩИТ», школа №14, г. Сызрань, Самарская область;
3 место – Военно-патриотический клуб «ДОЛГ», Губернаторский колледж, г. Балаково, Саратовская область.
Малые населённые пункты:
1 место – Военно-патриотический клуб «Патриот», Центр дополнительного образования им. Б.Б. Протасова, г. Красновишерск, Пермский край;
2 место – Военно-патриотический клуб «ЗА ДРУГИ СВОЯ», п. Безенчук, Самарская область;
3 место – Военно-патриотический клуб «БЕРКУТ», Образовательный центр, г. Зуевка, Кировская область.

 

Фото: министерство образования Самарской области

Теги: Самара

