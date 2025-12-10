Военно-патриотические клубы и Музей Боевой Славы региона вошли в число лучших в ПФО 

10 декабря 2025 года в режиме видео-конференц-связи под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Александра Тихонова состоялось совещание, посвященное вопросам военно-патриотического воспитания молодежи. В нем приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов и первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

В ходе мероприятия были подведены итоги работы по военно-патриотическому воспитанию в 2025 году, обсуждены формы взаимодействия органов власти с ДОСААФ России, Ассоциацией ветеранов специальной военной операции, а также реализация общественных проектов, направленных на развитие патриотического движения молодежи и развитие кадетского образования.

В число лучших в ПФО вошли Военно-патриотические клубы и Музей Боевой Славы из Самарской области. В номинации «Лучшие музеи, посвященные памяти защитников Отечества» 1 место присуждено Музею Боевой Славы 33 стрелковой Холмско-Берлинской ордена Красного знамени, ордена Суворова II степени дивизии МБОУ «Школа №100 им. Героя Советского Союза И.Н. Конева», г. Самара. В номинации «Лучшие военно-патриотические клубы ПФО» 2 место занял Военно-патриотический отдел «ЩИТ», школа №14, г. Сызрань и Военно-патриотический клуб «ЗА ДРУГИ СВОЯ», п. Безенчук.

В ходе совещания особое внимание было уделено планам и ключевым задачам на 2026 год. Также традиционно были объявлены победители конкурса в рамках окружного общественного проекта «Герои Отечества».

В 2025 году в рамках проекта добавлены новые номинации по музеям и военно-патриотическим клубам. Для обеспечения честной конкуренции разделение проводилось по категориям крупных и малых населенных пунктов.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

За выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества:

1 место – Республика Башкортостан;

2 место – Оренбургская область;

3 место – Республика Татарстан.

Лучшие музеи, посвященные памяти защитников Отечества:

Крупные населённые пункты:

1 место – Музей Боевой Славы 33 стрелковой Холмско-Берлинской ордена Красного знамени, ордена Суворова II степени дивизии МБОУ «Школа №100 им. Героя Советского Союза И.Н. Конева», г. Самара;

2 место – Школьный музей «Первая средняя» МАОУ «Средняя школа №1 им. Героя Советского Союза В.П. Ферапонтова», г. Белебей, Республика Башкортостан;

3 место – Музей истории МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы», Республика Марий Эл.

Малые населённые пункты:

1 место – Музей Боевой Славы им. А.М. Кижеватова МБОУ «Средняя школа им. Героя Советского Союза А.М. Кижеватова», Бессоновский район, Пензенская область;

2 место – Музейный центр – комната Боевой Славы исторического музея «История школы» ГБУ «Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов», п.г.т. Фалёнки, Кировская область;

3 место – Музей истории школы им. Героя Советского Союза А.В. Флоренко, п.г.т. Ныроб, Пермский край.

Лучшие военно-патриотические клубы ПФО:

Крупные населённые пункты:

1 место – Военно-патриотическое объединение «ВЫМПЕЛ», Дворец детского (юношеского) творчества, г. Пенза;

2 место – Военно-патриотический отдел «ЩИТ», школа №14, г. Сызрань, Самарская область;

3 место – Военно-патриотический клуб «ДОЛГ», Губернаторский колледж, г. Балаково, Саратовская область.

Малые населённые пункты:

1 место – Военно-патриотический клуб «Патриот», Центр дополнительного образования им. Б.Б. Протасова, г. Красновишерск, Пермский край;

2 место – Военно-патриотический клуб «ЗА ДРУГИ СВОЯ», п. Безенчук, Самарская область;

3 место – Военно-патриотический клуб «БЕРКУТ», Образовательный центр, г. Зуевка, Кировская область.

Фото: министерство образования Самарской области