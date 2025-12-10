Ирина Волк: Ранее отмеченный благодарностью Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева сотрудник самарской Госавтоинспекции вновь пришел на помощь людям.

«Во время несения службы сотруднику Госавтоинспекции ОМВД России по Самарской области Шамилю Ханмагомедову поступило сообщение о семье, оказавшейся в экстренной ситуации на железной дороге. Полицейский незамедлительно направился на помощь.

Прибыв на место события, он увидел автомобиль, застрявший на путях. Рядом находилась молодая пара с детьми. Спустя некоторое время приехали сотрудники транспортной полиции, работники станции и местные жители. Ситуация осложнялась тем, что до появления пассажирского поезда оставалось менее 10 минут. В кратчайшие сроки машину удалось переместить в безопасную зону с помощью домкрата и подручных средств. После этого Шамиль Ханмагомедов сопроводил семью до дома, где их уже ждала бригада скорой медицинской помощи.

Позднее глава семьи пояснил, что вместе с женой и маленькими детьми они поехали на прогулку. Вдали от дома супруге стало плохо. Он решил не медлить и срочно отвезти ее в ближайшую больницу, сократив путь через железнодорожные пути вне переезда в лесной местности. Однако машина застряла на рельсах. Глава семейства позвонил по телефону экстренных служб, попросил помощи, описал ситуацию и примерное местоположение.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо. Семья выразила госавтоинспектору огромную благодарность за оказанную помощь», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: скриншот видео