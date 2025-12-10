Я нашел ошибку
Форум призван объединить усилия молодёжи, педагогов, наставников, ветеранов, общественных организаций и органов власти для выработки современных подходов и сохранения преемственности поколений.
В Самарской области прошёл Региональный форум патриотического воспитания Движения Первых «Герои нашего времени»
Павел Фефилов, Капитолина Кряковцева и Арсений Ивлев - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию.
В Тольятти завершились всероссийские соревнования «Жигули» по фигурному катанию
Участниками регионального форума «Мой бизнес 63» в Самаре и Тольятти стали более 1,5 тысяч человек. 
В Самарской области завершил работу деловой форум «Мой бизнес 63
Матч против «Оренбурга» состоится 4 марта в 19:30 по самарскому времени. Игра пройдёт на «Солидарность Самара Арене».
Первый домашний матч 2026 года «Крылья Советов» проведут 4 марта
Наша команда возобновит чемпионат 1 марта в 19:00 гостевым матчем в Москве с «Динамо».
Опубликован календарь матчей Мир РПЛ с 19 по 22 тура
Также оперативники задержали шестерых "невест", в том числе пять жительниц Петербурга и одну жительницу Ленинградской области в возрасте от 25 до 59 лет.
В Петербурге задержали предполагаемого организатора незаконных браков мигрантов с россиянками
Особое внимание в чапаевском центре уделено семьям с детьми-инвалидами и с ОВЗ. Для них работает «Пункт социального проката».
Семейный многофункциональный центр открылся сегодня в Чапаевске
По словам главного врача Светланы Шугуровой, в Октябрьске для привлечения и закрепления кадров используется комплексный подход.
С начала года коллектив Октябрьской больницы пополнили 6 врачей
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Сотрудник самарской Госавтоинспекции вновь пришел на помощь людям

139
Шамилю Ханмагомедову поступило сообщение о семье, оказавшейся в экстренной ситуации на железной дороге. Полицейский незамедлительно направился на помощь.

Ирина Волк: Ранее отмеченный благодарностью Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева сотрудник самарской Госавтоинспекции вновь пришел на помощь людям.

«Во время несения службы сотруднику Госавтоинспекции ОМВД России по Самарской области Шамилю Ханмагомедову поступило сообщение о семье, оказавшейся в экстренной ситуации на железной дороге. Полицейский незамедлительно направился на помощь.

Прибыв на место события, он увидел автомобиль, застрявший на путях. Рядом находилась молодая пара с детьми. Спустя некоторое время приехали сотрудники транспортной полиции, работники станции и местные жители. Ситуация осложнялась тем, что до появления пассажирского поезда оставалось менее 10 минут. В кратчайшие сроки машину удалось переместить в безопасную зону с помощью домкрата и подручных средств. После этого Шамиль Ханмагомедов сопроводил семью до дома, где их уже ждала бригада скорой медицинской помощи.

Позднее глава семьи пояснил, что вместе с женой и маленькими детьми они поехали на прогулку. Вдали от дома супруге стало плохо. Он решил не медлить и срочно отвезти ее в ближайшую больницу, сократив путь через железнодорожные пути вне переезда в лесной местности. Однако машина застряла на рельсах. Глава семейства позвонил по телефону экстренных служб, попросил помощи, описал ситуацию и примерное местоположение.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо. Семья выразила госавтоинспектору огромную благодарность за оказанную помощь», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

Фото:   скриншот видео

