В День Героев Отечества в Самарской области прошёл Региональный форум патриотического воспитания Движения Первых «Герои нашего времени». Мероприятие объединило 700 человек: школьников, студентов, участников военно-патриотических клубов и объединений. Программа форума включила церемонию награждения, панельную дискуссию и встречи с выдающимися личностями.

Региональный патриотический форум «Герои нашего времени» — это площадка, консолидирующая всех представителей сферы патриотического воспитания на территории Самарской области. Форум призван объединить усилия молодёжи, педагогов, наставников, ветеранов, общественных организаций и органов власти для выработки современных подходов и сохранения преемственности поколений.

Во время торжественной церемонии открытия Форма к участникам в видео-приветствии обратился полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров:

«Приволжский федеральный округ гордится своими Героями. 2564 Героя Советского Союза, 467 полных кавалеров Ордена Славы, 307 Героев России, из которых 92 воина получили это высокое звание за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции. Сегодня Герои — это наши друзья, соседи, коллеги. И каждый день их жизни говорит нам о том, что честь, достоинство и беззаветное служение — это и есть суть настоящего гражданина России», – сказал Игорь Комаров.

Напутственные слова участникам форума также адресовал Константин Яшин — участник специальной военной операции, начальник штаба добровольческого отряда «БАРС-6», финалист президентской программы «Время героев», генеральный директор Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «САМАРА».

«Мы все с вами патриоты и настоящие Герои. Каждый ваш проект, каждая победа в учёбе или спорте — это не просто личный успех. Это вклад в общее дело, который в наши дни особенно важен. Своими действиями, своей активностью вы доказываете, что наша молодёжь — сильная, а наш народ — великий», — сказал Константин Яшин.

Наиболее отличившиеся военно-патриотические объединения, наставники и активисты получили награды и благодарности. Во время церемонии были оглашены итоги общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества» — для военно-патриотических объединений, которые получили награду из рук министра молодёжной политики Самарской области Владимира Усова.

«Сегодня здесь собрались представители всех муниципалитетов и всех возрастов – от школьников до опытных наставников. Это лучшее доказательство, что патриотизм – это наш глубинный культурный код, который объединяет поколения. Именно этот внутренний стержень во все времена позволял нам защищать Отечество и сообща трудиться для его процветания», – обратился к собравшимся руководитель ведомства.

Особой частью церемонии стало вручение первых паспортов гражданина Российской Федерации в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!». Документы 13 юным жителям области вручили Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, помощник Губернатора Самарской области по молодёжной политике Кристина Гнатюк и временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области Ирина Глазунова.

«Мы чтим память героев прошлого и гордимся подвигами наших современников. Поддержка бойцов на передовой — это наш общий долг. А главная задача для тех, кто остаётся в тылу, — своим трудом, учёбой и добрыми делами укреплять страну. Каждое ваше достижение — это вклад в нашу общую победу. Мы верим в неё, и мы её заслуживаем», — подчеркнула Кристина Гнатюк.

Центральным событием стала панельная дискуссия «Грани патриотизма», модератором которой выступила Кристина Гнатюк. Герои спорта, науки и агропромышленного комплекса рассказали о своём понимании служения Родине. В ходе живого диалога были затронуты темы личных примеров для подражания, силы маленьких шагов, а также привлечения и возвращения кадров в муниципалитеты.

Форум прошёл на площадке Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. «Наш университет формирует будущее региона и страны, воспитывая настоящих профессионалов своего дела», – отметил первый проректор ПГУТИ Алексей Салмин.

Для участников также работали интерактивные и выставочные площадки, где можно было познакомиться с военно-патриотическими объединениями нашего региона, а также пройти дисциплины Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Гости форума посетили «Классную встречу» с историком и краеведом Александром Андросовым и лекцию от Самарского университета на тему «Портрет Героя нашего времени».

Организатором форума выступило Региональное отделение Движения Первых Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.

Фото: Региональное отделение Движения Первых Самарской области