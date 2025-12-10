Я нашел ошибку
Главные новости:
Форум призван объединить усилия молодёжи, педагогов, наставников, ветеранов, общественных организаций и органов власти для выработки современных подходов и сохранения преемственности поколений.
В Самарской области прошёл Региональный форум патриотического воспитания Движения Первых «Герои нашего времени»
Павел Фефилов, Капитолина Кряковцева и Арсений Ивлев - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию.
В Тольятти завершились всероссийские соревнования «Жигули» по фигурному катанию
Участниками регионального форума «Мой бизнес 63» в Самаре и Тольятти стали более 1,5 тысяч человек. 
В Самарской области завершил работу деловой форум «Мой бизнес 63
Матч против «Оренбурга» состоится 4 марта в 19:30 по самарскому времени. Игра пройдёт на «Солидарность Самара Арене».
Первый домашний матч 2026 года «Крылья Советов» проведут 4 марта
Наша команда возобновит чемпионат 1 марта в 19:00 гостевым матчем в Москве с «Динамо».
Опубликован календарь матчей Мир РПЛ с 19 по 22 тура
Также оперативники задержали шестерых "невест", в том числе пять жительниц Петербурга и одну жительницу Ленинградской области в возрасте от 25 до 59 лет.
В Петербурге задержали предполагаемого организатора незаконных браков мигрантов с россиянками
Особое внимание в чапаевском центре уделено семьям с детьми-инвалидами и с ОВЗ. Для них работает «Пункт социального проката».
Семейный многофункциональный центр открылся сегодня в Чапаевске
По словам главного врача Светланы Шугуровой, в Октябрьске для привлечения и закрепления кадров используется комплексный подход.
С начала года коллектив Октябрьской больницы пополнили 6 врачей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.81
-0.46
EUR 89.43
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области прошёл Региональный форум патриотического воспитания Движения Первых «Герои нашего времени»

74
Форум призван объединить усилия молодёжи, педагогов, наставников, ветеранов, общественных организаций и органов власти для выработки современных подходов и сохранения преемственности поколений.

В День Героев Отечества в Самарской области прошёл Региональный форум патриотического воспитания Движения Первых «Герои нашего времени». Мероприятие объединило 700 человек: школьников, студентов, участников военно-патриотических клубов и объединений. Программа форума включила церемонию награждения, панельную дискуссию и встречи с выдающимися личностями.
Региональный патриотический форум «Герои нашего времени» — это площадка, консолидирующая всех представителей сферы патриотического воспитания на территории Самарской области. Форум призван объединить усилия молодёжи, педагогов, наставников, ветеранов, общественных организаций и органов власти для выработки современных подходов и сохранения преемственности поколений.
Во время торжественной церемонии открытия Форма к участникам в видео-приветствии обратился полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров:
«Приволжский федеральный округ гордится своими Героями. 2564 Героя Советского Союза, 467 полных кавалеров Ордена Славы, 307 Героев России, из которых 92 воина получили это высокое звание за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции. Сегодня Герои — это наши друзья, соседи, коллеги. И каждый день их жизни говорит нам о том, что честь, достоинство и беззаветное служение — это и есть суть настоящего гражданина России», – сказал Игорь Комаров. 
Напутственные слова участникам форума также адресовал Константин Яшин — участник специальной военной операции, начальник штаба добровольческого отряда «БАРС-6», финалист президентской программы «Время героев», генеральный директор Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «САМАРА».
«Мы все с вами патриоты и настоящие Герои. Каждый ваш проект, каждая победа в учёбе или спорте — это не просто личный успех. Это вклад в общее дело, который в наши дни особенно важен. Своими действиями, своей активностью вы доказываете, что наша молодёжь — сильная, а наш народ — великий», — сказал Константин Яшин.
Наиболее отличившиеся военно-патриотические объединения, наставники и активисты получили награды и благодарности. Во время церемонии были оглашены итоги общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества» — для военно-патриотических объединений, которые получили награду из рук министра молодёжной политики Самарской области Владимира Усова. 
«Сегодня здесь собрались представители всех муниципалитетов и всех возрастов – от школьников до опытных наставников. Это лучшее доказательство, что патриотизм – это наш глубинный культурный код, который объединяет поколения. Именно этот внутренний стержень во все времена позволял нам защищать Отечество и сообща трудиться для его процветания», – обратился к собравшимся руководитель ведомства. 
Особой частью церемонии стало вручение первых паспортов гражданина Российской Федерации в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!». Документы 13 юным жителям области вручили Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, помощник Губернатора Самарской области по молодёжной политике Кристина Гнатюк и временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области Ирина Глазунова.
«Мы чтим память героев прошлого и гордимся подвигами наших современников. Поддержка бойцов на передовой — это наш общий долг. А главная задача для тех, кто остаётся в тылу, — своим трудом, учёбой и добрыми делами укреплять страну. Каждое ваше достижение — это вклад в нашу общую победу. Мы верим в неё, и мы её заслуживаем», — подчеркнула Кристина Гнатюк.
Центральным событием стала панельная дискуссия «Грани патриотизма», модератором которой выступила Кристина Гнатюк. Герои спорта, науки и агропромышленного комплекса рассказали о своём понимании служения Родине. В ходе живого диалога были затронуты темы личных примеров для подражания, силы маленьких шагов, а также привлечения и возвращения кадров в муниципалитеты.
Форум прошёл на площадке Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. «Наш университет формирует будущее региона и страны, воспитывая настоящих профессионалов своего дела», – отметил первый проректор ПГУТИ Алексей Салмин.
Для участников также работали интерактивные и выставочные площадки, где можно было познакомиться с военно-патриотическими объединениями нашего региона, а также пройти дисциплины Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Гости форума посетили «Классную встречу» с историком и краеведом Александром Андросовым и лекцию от Самарского университета на тему «Портрет Героя нашего времени».
Организатором форума выступило Региональное отделение Движения Первых Самарской области при поддержке Правительства Самарской области. 

 

Фото: Региональное отделение Движения Первых Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
240
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
258
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
505
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
521
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
295
Весь список