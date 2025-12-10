Я нашел ошибку
Форум призван объединить усилия молодёжи, педагогов, наставников, ветеранов, общественных организаций и органов власти для выработки современных подходов и сохранения преемственности поколений.
В Самарской области прошёл Региональный форум патриотического воспитания Движения Первых «Герои нашего времени»
Павел Фефилов, Капитолина Кряковцева и Арсений Ивлев - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию.
В Тольятти завершились всероссийские соревнования «Жигули» по фигурному катанию
Участниками регионального форума «Мой бизнес 63» в Самаре и Тольятти стали более 1,5 тысяч человек. 
В Самарской области завершил работу деловой форум «Мой бизнес 63
Матч против «Оренбурга» состоится 4 марта в 19:30 по самарскому времени. Игра пройдёт на «Солидарность Самара Арене».
Первый домашний матч 2026 года «Крылья Советов» проведут 4 марта
Наша команда возобновит чемпионат 1 марта в 19:00 гостевым матчем в Москве с «Динамо».
Опубликован календарь матчей Мир РПЛ с 19 по 22 тура
Также оперативники задержали шестерых "невест", в том числе пять жительниц Петербурга и одну жительницу Ленинградской области в возрасте от 25 до 59 лет.
В Петербурге задержали предполагаемого организатора незаконных браков мигрантов с россиянками
По словам главного врача Светланы Шугуровой, в Октябрьске для привлечения и закрепления кадров используется комплексный подход.
С начала года коллектив Октябрьской больницы пополнили 6 врачей
Семейный многофункциональный центр открылся сегодня в Чапаевске

134
Особое внимание в чапаевском центре уделено семьям с детьми-инвалидами и с ОВЗ. Для них работает «Пункт социального проката».

Сегодня, 10 декабря 2025 года, в Чапаевске открылся Семейный многофункциональный центр. Он создан на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Юго-Западного округа и станет вторым подобным учреждением в регионе в рамках пилотного проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В городе, где проживает около 70 тысяч человек и 8 тысяч семей с детьми, центр поможет в решении различных вопросов.
Всего в Самарской области теперь работает 12 Семейных МФЦ в Самаре, Жигулевске, Тольятти, Отрадном, Красном Яре, Суходоле, Чапаевске, Кинеле, Сызрани, Нефтегорске, Новокуйбышевске, Похвистневе. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в каждом из них на основе предложений ветеранов СВО открыты кабинеты психологической помощи «Сердце воина».
«Открытие Семейных МФЦ и кабинетов «Сердце воина» стало знаковым событием Года защитника Отечества. Семьи могут получить комплексную помощь, а специалисты объединят ресурсы учреждений разной ведомственной принадлежности», — подчеркнула руководитель профильного управления регионального министерства социально-демографической и семейной политики Татьяна Писарева.
В рамках работы центров участникам СВО и членам их семей оказывается комплексная психологическая помощь с привлечением медицинских психологов и психиатров. Сотрудники уже провели более 300 консультаций для самих военнослужащих, их жён, детей и родителей.
Всего в 2025 году за услугами в Семейные МФЦ по региону обратилось более 3,5 тысяч семей, в которых воспитывается 6443 ребенка.
Особое внимание в чапаевском центре уделено семьям с детьми-инвалидами и с ОВЗ. Для них работает «Пункт социального проката», где можно бесплатно взять развивающее оборудование для реабилитации на дому.
Центр создан с учетом доступной среды: есть парковка, два входа (один — для маломобильных граждан с пандусом), гардероб, комната матери и ребенка, детская зона и другие необходимые условия для людей с ОВЗ. Приём ведётся через 4 окна, включая отдельное — для семей участников СВО.
В «Семейной приемной» можно получить консультации специалистов из сфер образования, культуры, спорта, юристов, центра занятости и НКО. Для родителей с детьми открыт «Игротерапевтический кабинет» для улучшения детско-родительских отношений.
«Это новый уникальный проект для Чапаевска. В центр могут обратиться семьи с детьми, находящиеся в трудной ситуации, молодые и многодетные семьи, семьи участников СВО и все, кому нужна помощь», — сказала заместитель директора Семейного МФЦ в Чапаевске Ирина Гэрибова.

Семейный МФЦ в Чапаевске:
Адрес: ул. Фрунзе, 8А
Телефон: 8 (84639) 2-18-34
Режим работы: пн-пт 08:00–19:00, сб 09:00–12:00

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

