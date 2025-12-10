Семейный многофункциональный центр открылся сегодня в Чапаевске

Сегодня, 10 декабря 2025 года, в Чапаевске открылся Семейный многофункциональный центр. Он создан на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Юго-Западного округа и станет вторым подобным учреждением в регионе в рамках пилотного проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В городе, где проживает около 70 тысяч человек и 8 тысяч семей с детьми, центр поможет в решении различных вопросов.

Всего в Самарской области теперь работает 12 Семейных МФЦ в Самаре, Жигулевске, Тольятти, Отрадном, Красном Яре, Суходоле, Чапаевске, Кинеле, Сызрани, Нефтегорске, Новокуйбышевске, Похвистневе. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в каждом из них на основе предложений ветеранов СВО открыты кабинеты психологической помощи «Сердце воина».

«Открытие Семейных МФЦ и кабинетов «Сердце воина» стало знаковым событием Года защитника Отечества. Семьи могут получить комплексную помощь, а специалисты объединят ресурсы учреждений разной ведомственной принадлежности», — подчеркнула руководитель профильного управления регионального министерства социально-демографической и семейной политики Татьяна Писарева.

В рамках работы центров участникам СВО и членам их семей оказывается комплексная психологическая помощь с привлечением медицинских психологов и психиатров. Сотрудники уже провели более 300 консультаций для самих военнослужащих, их жён, детей и родителей.

Всего в 2025 году за услугами в Семейные МФЦ по региону обратилось более 3,5 тысяч семей, в которых воспитывается 6443 ребенка.

Особое внимание в чапаевском центре уделено семьям с детьми-инвалидами и с ОВЗ. Для них работает «Пункт социального проката», где можно бесплатно взять развивающее оборудование для реабилитации на дому.

Центр создан с учетом доступной среды: есть парковка, два входа (один — для маломобильных граждан с пандусом), гардероб, комната матери и ребенка, детская зона и другие необходимые условия для людей с ОВЗ. Приём ведётся через 4 окна, включая отдельное — для семей участников СВО.

В «Семейной приемной» можно получить консультации специалистов из сфер образования, культуры, спорта, юристов, центра занятости и НКО. Для родителей с детьми открыт «Игротерапевтический кабинет» для улучшения детско-родительских отношений.

«Это новый уникальный проект для Чапаевска. В центр могут обратиться семьи с детьми, находящиеся в трудной ситуации, молодые и многодетные семьи, семьи участников СВО и все, кому нужна помощь», — сказала заместитель директора Семейного МФЦ в Чапаевске Ирина Гэрибова.

Семейный МФЦ в Чапаевске:

Адрес: ул. Фрунзе, 8А

Телефон: 8 (84639) 2-18-34

Режим работы: пн-пт 08:00–19:00, сб 09:00–12:00

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области