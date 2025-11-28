Мужчина с 16-го этажа чудом спасся во время пожара в жилом комплексе в Гонконге

Мужчина с 16-го этажа чудом смог спастись во время пожара в жилом комплексе в Гонконге, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Bild.

Пострадавшего обнаружили в полностью разрушенной высотке, где он оказался в ловушке между дымом, обломками и высокой температурой. Его сигнал фонариком стал единственным признаком жизни, который заметили спасатели.

Китайца вытащили и передали медикам. Его спасение рассматривают как символ надежды, что остаются выжившие. После пожара сотни человек числятся пропавшими без вести.



По последним данным, жертвами возгорания стали 128 человек, еще 70 были госпитализированы. Среди пострадавших 10 пожарных, которые тушили огонь.