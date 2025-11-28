Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники покажут навыки по 27 компетенциям основной возрастной категории и трём компетенциям юниоров, в четырёх из них выступят конкурсанты из Самарской области.
Сборная Самарской области отправилась на финал чемпионата «Профессионалы»
Его спасение рассматривают как символ надежды, что остаются выжившие. После пожара сотни человек числятся пропавшими без вести.
Мужчина с 16-го этажа чудом спасся во время пожара в жилом комплексе в Гонконге
С октября размер штрафов за такие нарушения увеличен: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.
️В Красноглинском районе Самары составили 32 протокола за препятствие вывозу мусора
Гребля на тренажерах - это зимняя дисциплина гребного спорта, позволяющая спортсменам поддерживать форму на протяжении всего года. 
В СК «Локомотив» состоялись ежегодные соревнования по гребле-индор
В ближайшие сутки ожидается резкое усиление вспышечной активности на Солнце
В ближайшие сутки ожидается резкое усиление вспышечной активности на Солнце
Это яркое, музыкальное и захватывающее представление, которое перенесет зрителей всех возрастов в удивительный мир, полный приключений, дружбы и веры в себя.
29 ноября в Самарском театре кукол премьера -  спектакле по мотивам сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города»
А ее муж обвиняется в убийстве. Уголовное дело в отношении мужчины выделено в отдельное производство и приостановлено.
В Новокуйбышевске местная жительнциа, обвиняемая в похищении женщины, ответит перед судом
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Мужчина с 16-го этажа чудом спасся во время пожара в жилом комплексе в Гонконге

78
Его спасение рассматривают как символ надежды, что остаются выжившие. После пожара сотни человек числятся пропавшими без вести.

Мужчина с 16-го этажа чудом смог спастись во время пожара в жилом комплексе в Гонконге, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Bild.

Пострадавшего обнаружили в полностью разрушенной высотке, где он оказался в ловушке между дымом, обломками и высокой температурой. Его сигнал фонариком стал единственным признаком жизни, который заметили спасатели.

Китайца вытащили и передали медикам. Его спасение рассматривают как символ надежды, что остаются выжившие. После пожара сотни человек числятся пропавшими без вести.

По последним данным, жертвами возгорания стали 128 человек, еще 70 были госпитализированы. Среди пострадавших 10 пожарных, которые тушили огонь.

Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
143
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
223
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
254
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
1738
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
918
