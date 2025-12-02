Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов

1 декабря были подведены итоги «Зеленой премии» Российского экологического оператора. На конкурс поступило около 7000 заявок в 11 номинациях.



Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в двадцатку лучших инициатив отраслевых компаний.



Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.



За год проведено более 60 занятий для 1500 детей.

Разработано 7 уникальных обучающих программ.

Дети учатся на практике, как помогать птицам, разделять отходы, беречь природные ресурсы, а также создавать бумагу из вторсырья.



Минприроды Самарской области помогает обновить программу занятий, чтобы вскоре больше ребят смогли узнать о сохранении биоразнообразия и познакомиться с Красной книгой региона.





Фото: Минприроды Самарской области