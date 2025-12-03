️Минприроды СО оштрафовало нарушителей обращения с ТКО на 2,6 млн рублей

С начала года эконадзор министерства рассмотрел 398 дел по ст. 8.2 КоАП РФ, половина из них поступила из Самары.

Чаще всего нарушители:

- сбрасывают строительные и растительные отходы в баки для ТКО;

- оставляют отходы вне контейнерных площадок, в том числе сбрасывая их с машин.

За такие действия гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а компаниям – до 50 тысяч рублей. При этом за повторное нарушение штраф увеличивается.

Как привлекают к ответственности:

- муниципалитеты и правоохранительные органы формируют административные дела;

- минприроды рассматривает их и выносит постановления.

В большинстве случаев поводом для возбуждения таких дел являются факты, которые фиксирует регоператор АО «Экология».

Фото: минприроды СО