️Минприроды СО оштрафовало нарушителей обращения с ТКО на 2,6 млн рублей

С начала года эконадзор министерства рассмотрел 398 дел по ст. 8.2 КоАП РФ, половина из них поступила из Самары.
Чаще всего нарушители:
- сбрасывают строительные и растительные отходы в баки для ТКО;
- оставляют отходы вне контейнерных площадок, в том числе сбрасывая их с машин.
За такие действия гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а компаниям – до 50 тысяч рублей. При этом за повторное нарушение штраф увеличивается.
Как привлекают к ответственности:
- муниципалитеты и правоохранительные органы формируют административные дела;
- минприроды рассматривает их и выносит постановления.
В большинстве случаев поводом для возбуждения таких дел являются факты, которые фиксирует регоператор АО «Экология».
