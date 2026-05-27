Победитель конкурса грантов для НКО организовал региональный студенческий турнир по дзюдо 

На площадке «МТЛ Арена» состоялся финал Самарской студенческой лиги дзюдо. Мероприятие стало главной точкой проекта общественной организации «Федерация дзюдо города Самары», который мы поддержали региональным грантом.

В соревнованиях приняли участие более 80 студентов из 17 учебных заведений Самары, Тольятти, Москвы, Казани, Оренбурга, Волгограда, Тамбова и других городов.

Главная цель проекта – познакомить молодых людей с философией и историей дзюдо, сформировать у них устойчивый интерес к регулярным занятиям этим видом спорта.

Для студентов провели 24 еженедельных открытых тренировки «День борьбы» с опытными наставниками, тренинги по психологической подготовке, а также мастер-классы с участием приглашенных чемпионов.

В планах организаторов – расширить географию участников, создать единое сообщество любителей дзюдо и сформировать полноценную Студенческую лигу.

Фото: Минэкономразвития Самарской области