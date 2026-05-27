Практика написания дипломных работ исчезнет в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта, в вузах снова будут принимать устные экзамены. Такой прогноз озвучил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Историческое событие для отечественного агропрома: первые российские бананы исследованы в испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
В среду, 27 мая, на выездном оперативном совещании, которое состоялось в г.о. Тольятти, губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан.
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дины Черемушкиной о проблемах, с которыми обращаются жители региона в социальных сетях.
На площадке «МТЛ Арена» состоялся финал Самарской студенческой лиги дзюдо.
В Самаре на базе СК «Ипподром-Арена» состоялся финал Первенства по синхронному плаванию.
В 2025 году министерством туризма Самарской области разработан автомобильный туристский маршрут «От зеркальной глади до водного каскада».
28 мая на Московском шоссе начнётся тестирование табло переменной информации. На экранах будет выводиться служебная информация и тестовые изображения — так специалисты проверят работоспособность оборудования.
Глава региона проверил укрытие в Тольятти после обращения многодетной матери

В среду, 27 мая, на выездном оперативном совещании, которое состоялось в г.о. Тольятти, губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан.

«За последние сутки в мессенджер Макс мне пришло порядка 600 обращений. Многие из них связаны с сезонными вещами, но и есть и те, на которые я бы хотел обратить ваше внимание», – сообщил глава региона.
Один из вопросов к губернатору поступил от самарчан. Они сообщают, что в доме № 16 по ул. Ярмарочной длительное время отсутствует горячее водоснабжение. По словам заявителей, горячей воды нет с 6 апреля из‑за аварии, при этом ответственность за устранение неисправности, как отмечают жители, перекладывается между организациями. В доме проживает много пожилых людей, у которых нет водонагревателей. Жители просят обеспечить скорейшее восстановление горячего водоснабжения.
«Авария произошла на сетях областного суда, контракт уже заключили, ремонтные работы начинаются. До 10 июня все работы будут завершены», – прокомментировал глава г.о. Самара Иван Носков.
Губернатор подчеркнул, что подобных обращений должно быть как можно меньше: комфорт жителей – приоритет, а вопросы жизнеобеспечения необходимо решать оперативно.
Также многочисленные обращения поступают от жителей с. Белозерки Красноярского района. Они сообщают, что почти 2 недели вода в селе отсутствует. Питьевую воду приходится покупать, а выполнить элементарные гигиенические процедуры невозможно.
«Авария произошла на водозаборе. У нас из 6 скважин, 3 вышли из строя. Мы провели обследование, которое показало, что в одной скважине засор, его мы устранили и 22 мая уже запустили. А на двух других скважинах – разрушение эксплуатационное и фильтрующие колонны, это требовало капитального ремонта. Одну из скважин запустили 26 мая, то есть сейчас водоснабжение восстановлено. По третьей скважине требуется более капитальный ремонт, в третьей декаде июня ее тоже запустим», – доложил глава Красноярского района Юрий Горяинов.
В завершение оперативного совещания с информацией о ходе исполнения поручений губернатора выступил врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян:
«Во время вашего субботнего выезда в Самару к вам обратились жители с жалобой на работу управляющей компании. Вы поручили лично разобраться и доложить о решении вопроса. На данный момент запланированы ремонтные работы подъезда дома № 25 по ул. Демократической. До 30 сентября работы будут выполнены. Такие сроки из-за смены лифта, решение вопроса держим на контроле».
Также врио руководителя ГЖИ провёл обследование многоквартирного дома № 49 по улице Карла Маркса, по которому поступало значительное количество обращений на работу управляющей компании «Новое время». В ходе личного приёма были детально зафиксированы все жалобы, в том числе на ненадлежащее содержание инженерных коммуникаций, некорректное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, а также на возможную подделку протокола общего собрания собственников о выборе управляющей организации (сентябрь 2022 года). До 3 июня проводятся соответствующие надзорные мероприятия.
Кроме того, на оперативном совещании Вячеслав Федорищев озвучил обращение жительницы Тольятти Елены Имомназаровой. Многодетная мама сообщила о неготовности укрытия в доме.
По завершении совещания глава региона выехал на место, осмотрел укрытие и встретился с жителями дома. Губернатор поручил главе г.о. Тольятти Илье Сухих в кратчайшие сроки привести укрытие в надлежащее состояние.
Также обсуждалось благоустройство придомовой территории: во дворе будет установлена новая детская площадка. Помочь решить этот вопрос глава региона предложил депутату Думы г.о. Тольятти Алексею Степанову.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
