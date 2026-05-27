Практика написания дипломных работ исчезнет в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта, в вузах снова будут принимать устные экзамены. Такой прогноз озвучил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Историческое событие для отечественного агропрома: первые российские бананы исследованы в испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
В среду, 27 мая, на выездном оперативном совещании, которое состоялось в г.о. Тольятти, губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан.
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дины Черемушкиной о проблемах, с которыми обращаются жители региона в социальных сетях.
На площадке «МТЛ Арена» состоялся финал Самарской студенческой лиги дзюдо.
В Самаре на базе СК «Ипподром-Арена» состоялся финал Первенства по синхронному плаванию.
В 2025 году министерством туризма Самарской области разработан автомобильный туристский маршрут «От зеркальной глади до водного каскада».
28 мая на Московском шоссе начнётся тестирование табло переменной информации. На экранах будет выводиться служебная информация и тестовые изображения — так специалисты проверят работоспособность оборудования.
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
Фальков: вузы могут ввести устные экзамены вместо дипломных работ из-за ИИ

Практика написания дипломных работ исчезнет в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта, в вузах снова будут принимать устные экзамены. Такой прогноз озвучил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на круглом столе "Использование искусственного интеллекта в учебном процессе в вузах, подготовке и оценке квалификационных (выпускных) работ", передает РИА Новости.

"Они (поколение 2025-2039 годов – ред.) не будут осваивать технологии искусственного интеллекта: они просто будут делать, думать и жить через них и с их помощью. И, конечно, диплом в его существующем виде просто перестанет существовать", – цитирует Фалькова РИА Новости.

По его словам, в будущем система высшего образования вернется к устным экзаменам, когда способности каждого будут видны в полном объеме.

Министр констатировал, что доля сгенерированного нейросетью текста в дипломных работах выросла.

По его словам, цифры подтверждают необратимость процесса, динамика выглядит угрожающе. Студенты массово используют искусственный интеллект, преподаватели тоже активно осваивают эту технологию. При этом большинство систем антиплагиата, которые используют российские вузы для проверки студенческих работ, не могут адекватно выявлять сгенерированный искусственным интеллектом текст

 

Фото:   magnific.com

Теги: Россия

