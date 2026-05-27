Фальков: вузы могут ввести устные экзамены вместо дипломных работ из-за ИИ

Практика написания дипломных работ исчезнет в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта, в вузах снова будут принимать устные экзамены. Такой прогноз озвучил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на круглом столе "Использование искусственного интеллекта в учебном процессе в вузах, подготовке и оценке квалификационных (выпускных) работ", передает РИА Новости.

"Они (поколение 2025-2039 годов – ред.) не будут осваивать технологии искусственного интеллекта: они просто будут делать, думать и жить через них и с их помощью. И, конечно, диплом в его существующем виде просто перестанет существовать", – цитирует Фалькова РИА Новости.

По его словам, в будущем система высшего образования вернется к устным экзаменам, когда способности каждого будут видны в полном объеме.

Министр констатировал, что доля сгенерированного нейросетью текста в дипломных работах выросла.

По его словам, цифры подтверждают необратимость процесса, динамика выглядит угрожающе. Студенты массово используют искусственный интеллект, преподаватели тоже активно осваивают эту технологию. При этом большинство систем антиплагиата, которые используют российские вузы для проверки студенческих работ, не могут адекватно выявлять сгенерированный искусственным интеллектом текст

