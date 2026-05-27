Губернатор поручил закрыть небезопасные уличные точки торговли в Самаре

Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дины Черемушкиной о проблемах, с которыми обращаются жители региона в социальных сетях.

Так, жители Самары сообщают о незаконной торговле на улице Физкультурной, в районе дома номер 29. По словам горожан, на площадке наблюдаются антисанитария и отсутствие должного контроля.

«Нестационарные объекты такого качества и порядка должны уйти, причем в ближайшее время. Я вас прошу максимально инспекторские направления усилить и вместе с сотрудниками правоохранительных органов такого рода торговлю пресекать. Она не безопасна и ставит под угрозу здоровье наших людей», – дал поручение губернатор главе г.о. Самара Ивану Носкову.

Также жители Самары обращают внимание на состояние лестницы в районе ДК «Искра»: конструкция сильно разрушена и нуждается в ремонте.

Жители Жигулевска обеспокоены состоянием озера в парке имени 40-летия ВЛКСМ в центре города – в воде плавает мертвая рыба и мусор. Люди просят очистить акваторию водоема и привести территорию в порядок.

В историческом центре Самары жители дома № 161 по улице Фрунзе сообщают о провалах во дворе. По их словам, обращения в управляющую компанию результата не дали.

Кроме того, водители просят отремонтировать железнодорожный переезд на Заводском шоссе в Самаре.

В Отрадном жители дома № 16 по улице Пионерской сообщают, что в течение месяца ожидают вывоза строительного мусора, оставшегося после ремонта кровли. Вячеслав Федорищев поручил главе г.о. Отрадный Георгию Выводцеву решить вопрос в течение сегодняшнего дня.

Также на оперативном совещании были озвучены решенные вопросы людей. Так, в Самаре отремонтирован участок улицы Елизарова от проспекта Металлургов до улицы Енисейской. В Тольятти в рамках муниципального контракта привели в порядок проезжую часть улицы Октябрьской.

На выезде из Самары минтранс организовал работу по ремонту основания опасного столба вдоль Красноглинского шоссе. В Чапаевске, Похвистнево, Самара, Тольятти организована уборка мусора и сухих деревьев на кладбищах.

