Практика написания дипломных работ исчезнет в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта, в вузах снова будут принимать устные экзамены. Такой прогноз озвучил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Историческое событие для отечественного агропрома: первые российские бананы исследованы в испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
В среду, 27 мая, на выездном оперативном совещании, которое состоялось в г.о. Тольятти, губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан.
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дины Черемушкиной о проблемах, с которыми обращаются жители региона в социальных сетях.
На площадке «МТЛ Арена» состоялся финал Самарской студенческой лиги дзюдо.
В Самаре на базе СК «Ипподром-Арена» состоялся финал Первенства по синхронному плаванию.
В 2025 году министерством туризма Самарской области разработан автомобильный туристский маршрут «От зеркальной глади до водного каскада».
28 мая на Московском шоссе начнётся тестирование табло переменной информации. На экранах будет выводиться служебная информация и тестовые изображения — так специалисты проверят работоспособность оборудования.
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
Губернатор поручил закрыть небезопасные уличные точки торговли в Самаре

Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дины Черемушкиной о проблемах, с которыми обращаются жители региона в социальных сетях.

Так, жители Самары сообщают о незаконной торговле на улице Физкультурной, в районе дома номер 29. По словам горожан, на площадке наблюдаются антисанитария и отсутствие должного контроля.

«Нестационарные объекты такого качества и порядка должны уйти, причем в ближайшее время. Я вас прошу максимально инспекторские направления усилить и вместе с сотрудниками правоохранительных органов такого рода торговлю пресекать. Она не безопасна и ставит под угрозу здоровье наших людей», – дал поручение губернатор главе г.о. Самара Ивану Носкову.

Также жители Самары обращают внимание на состояние лестницы в районе ДК «Искра»: конструкция сильно разрушена и нуждается в ремонте.

Жители Жигулевска обеспокоены состоянием озера в парке имени 40-летия ВЛКСМ в центре города – в воде плавает мертвая рыба и мусор. Люди просят очистить акваторию водоема и привести территорию в порядок.

В историческом центре Самары жители дома № 161 по улице Фрунзе сообщают о провалах во дворе. По их словам, обращения в управляющую компанию результата не дали.

Кроме того, водители просят отремонтировать железнодорожный переезд на Заводском шоссе в Самаре.

В Отрадном жители дома № 16 по улице Пионерской сообщают, что в течение месяца ожидают вывоза строительного мусора, оставшегося после ремонта кровли. Вячеслав Федорищев поручил главе г.о. Отрадный Георгию Выводцеву решить вопрос в течение сегодняшнего дня.

Также на оперативном совещании были озвучены решенные вопросы людей. Так, в Самаре отремонтирован участок улицы Елизарова от проспекта Металлургов до улицы Енисейской. В Тольятти в рамках муниципального контракта привели в порядок проезжую часть улицы Октябрьской.

На выезде из Самары минтранс организовал работу по ремонту основания опасного столба вдоль Красноглинского шоссе. В Чапаевске, Похвистнево, Самара, Тольятти организована уборка мусора и сухих деревьев на кладбищах.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
