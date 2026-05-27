В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
Новороссийский филиал ЦОК АПК подтвердил тсутствие в первых отечественных бананах пестицидов, а по магнию они превосходят импортные

Новороссийский филиал ЦОК АПК подтвердил отсутствие в первых отечественных бананах пестицидов, а по магнию они превосходят импортны, сообщает пресс-служба Центра. 

Проект по выращиванию бананов в ИИ-теплицах Сочи стартовал в августе 2025 года под патронажем Академии развития субтропического сельского хозяйства. На сегодня он доказал свою жизнеспособность и стал важным шагом к импортозамещению и укреплению продовольственной безопасности России. В мае на исследование поступили бананы из Академии развития субтропического сельского хозяйства.

– Результаты исследования показали, что первые российские бананы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Образец был проанализирован на показатели безопасности. Остаточного количества пестицидов и токсичных элементов не обнаружено, – прокомментировала директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева.

Она подробно остановилась на пищевой ценности бананов.

– Углеводный профиль образца – сахароза 9,7%, фруктоза 6,4%. Минеральный состав: калий – 3315 мг/кг (важен для сердца, сосудов и водно-солевого баланса), магний – 261 мг/кг (нужен нервной системе и мышцам). Этот образец можно рекомендовать как источник природных макроэлементов и энергии, – добавила Кугушева.

Кроме того, директор филиала сообщила о результатах сравнительного анализа с образцами из магазинов розничной торговли.

– Также дополнительно (для сравнения) были исследованы   импортные бананы из сетевых супермаркетов. Содержание калия везде – 3500-3600 мг/кг. Однако при высоком уровне сахарозы (10,2% и 10,3%) и фруктозы (6,8% и 6,9%) зафиксировано резкое снижение (по сравнению с отечественными образцами) магния (138 мг/кг и 176 мг/кг). Наиболее сладкие плоды оказались бедны этим важным минералом, они «пустые» в этом отношении, – пояснила Кугушева.

Помимо безопасности, эксперты Новороссийского филиала ЦОК АПК провели оценку органолептических свойств всех образцов, единогласно отметив российские плоды по насыщенности запаха и плотной структуре мякоти.

Своими впечатлениями от дегустации поделился член экспертной комиссии.

– Аромат российских бананов – тонкий, живой, настоящий. При этом они оказались менее сладкими, чем импортные. Но это особенность свежего плода, собранного на ранней стадии зрелости и не дозаривавшегося газом, как импортные образцы. Такой плод идеален для диетического питания. По мере дозревания на растении вкус сбалансируется, сладость проявится мягко, без приторности, – рассказала заместитель заведующего испытательной лабораторией Новороссийского филиала ЦОК АПК Елена Абдусаламова.

Руководитель Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов, под руководством которого в Сочи реализуется проект по выращиванию субтропических и тропических культур, заявил, что положительные результаты исследования экспериментальных бананов напрямую связаны с технологией их выращивания. В экспериментальных теплицах идет активный поиск идеального баланса грунта. В субстраты добавляются исключительно биологические препараты и органические подкормки, чтобы стимулировать естественную микрофлору почвы.

– Проект по выращиванию субтропических и тропических плодов в Сочи выходит далеко за рамки обычного коммерческого фермерства и решает важные государственные и социальные задачи. Речь не только о бананах, но и о цитрусовых, фейхоа, киви, хурме, инжире и других культурах. В рамках развития проекта мы совместно с ассоциацией «Народный фермер» ведем масштабный аудит земель в городе-курорте. Для каждого участка составляется карта с определением точного типа почвы. Это позволит подбирать конкретные культуры и органические схемы питания под уникальные особенности локального грунта. Наша миссия – поставлять на прилавки страны экологически чистый, полезный и спелый продукт, – прокомментировал Платонов.

Подводя итог, Лилия Кугушева поздравила Академию развития субтропического сельского хозяйства с историческим достижением.

– Это важное событие для российского агропрома. Сочинские аграрии – настоящие профессионалы, они доказали: можно вырастить у себя тропические плоды – безопасные и вкусные. Новороссийский филиал ЦОК АПК готов продолжить системный и независимый лабораторный контроль будущих урожаев, – резюмировала директор филиала.

Справочно: На основании протокола испытаний, выданного Новороссийским филиалом ЦОК АПК, производитель сможет оформить декларацию, которая позволит реализовывать продукцию. Возможно, скоро россияне и гости страны попробуют отечественную экзотику в кафе и ресторанах.

 

Фото - Новороссийский филиал ФГБУ "ЦОК АПК"

