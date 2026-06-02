Вячеслав Федорищев оценил работу новой детской поликлиники в Самаре
Электрички между Самарой и Тольятти будут ходить по новому расписанию
В Самаре секция настольного тенниса в СШОР № 1 попала под сокращение
Самарцев приглашают на XXIX областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Самарцы чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе
Сотрудники УФНС России по Самарской области приняли участие в совместном совещании с Министерством образования Самарской области
В День защиты детей активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области провели творческий мастер-класс
44% жительниц Самары готовы посещать бьюти-мастеров прямо в отпуске
Клинт Иствуд завершает 60‑летнюю карьеру в кино

Клинт Иствуд завершает 60‑летнюю карьеру в кино

Легенда голливудского кино Клинт Иствуд завершил свою карьеру. Об этом сообщает ScreenRant.

Издание ссылается на слова сына режиссера Кайла Иствуда, который подтвердил уход отца на пенсию.

«Сейчас он на пенсии. Но мне очень повезло, что я смог поработать с ним над несколькими фильмами», — заявил Иствуд‑младший.

Несмотря на солидный возраст — 31 мая Клинту Иствуду исполнилось 96 лет, — он продолжал активно работать в кино. В 2024 году вышел его фильм «Присяжный № 2», получивший положительные отзывы как критиков, так и зрителей. Среди других недавних работ режиссера — «Дело Ричарда Джуэлла» (2019), «Наркокурьер» (2018) и «Мужские слезы» (2021), в котором Иствуд также исполнил главную роль.

Клинт Иствуд начал карьеру в Голливуде с небольших ролей, а известность получил благодаря вестерн‑сериалу «Сыромятная плеть». В 1960‑х годах актер снялся в так называемой «долларовой трилогии» Серджо Леоне, вершиной которой стал культовый фильм «Хороший, плохой, злой» (1966).

В 1992 году Иствуд выступил одновременно как режиссер и главный актер в картине «Непрощенный», которая принесла ему две премии «Оскар» — за лучший фильм и лучшую режиссуру. Он также снял проникновенную мелодраму «Мосты округа Мэдисон» (1995) с Мэрил Стрип в главной роли.

В личной жизни Клинт Иствуд — отец восьмерых детей от шести разных женщин. Он трижды состоял в официальном браке, пишет Газета.

