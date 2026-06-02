Родственники погибших участников группы Дятлова потребовали возобновить дело

Родственники членов группы Игоря Дятлова, которые погибли в горах в Свердловской области в 1959 году, намерены добиваться продолжения расследования и возбуждения нового уголовного дела. Об этом 2 июня сообщил адвокат Евгений Черноусов.

«Мы хотим добиться того, чтобы возбудили уголовное дело и провели расследование», — приводит его слова ТАСС.

Защитник представляет интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой и некоторых других родственников погибших на перевале туристов. Он пояснил, что по уже закрытому делу были проведены судебно-медицинские экспертизы, в ходе которого производилось вскрытие девяти тел погибших.

«К актам вскрытия по каждому уголовному делу в обязательном порядке прилагаются химические экспертизы, а также гистология. <...> Но они не приложены. Значит, они не были проведены», — отметил Черноусов.

Именно они, по мнению адвоката, могли бы подтвердить возможную причину гибели туристов. Он добавил, что родственники погибших будут требовать от федеральных телеканалов прекратить транслировать фильмы с теориями о гибели туристов, не соответствующими действительности.

Группа туристов погибла в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале поблизости от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова. Туристов нашли полураздетыми в нескольких десятках метров от палатки. Обстоятельства их гибели долгое время считались неясными и загадочными. Среди возможных причин гибели туристов назывались военные испытания и редкая болезнь.

11 июля 2020 года Генпрокуратура опубликовала итоговый отчет о причинах таинственной гибели туристов. Представитель ведомства Андрей Курьянов отметил, что туристы покинули палатки и ушли на расстояние 50 м в сторону каменной гряды, чтобы спастись от лавины. Однако из-за плохой видимости (не более 16 м) не смогли вернуться в палатку и замерзли, так как температура была ниже 40 градусов мороза.

В январе 2021 года инженеры из Швейцарии смоделировали сход лавины, который мог привести к гибели группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году. В ходе реконструкции они смогли подтвердить версию, что люди погибли именно от большой массы снега, сравнив удар снежной плиты, которая двигалась со скоростью около 2 м/с, с результатами автомобильного краш-теста.