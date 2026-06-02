Родственники погибших участников группы Дятлова потребовали возобновить дело

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев оценил работу новой детской поликлиники в Самаре
Вячеслав Федорищев оценил работу новой детской поликлиники в Самаре
Электрички между Самарой и Тольятти будут ходить по новому расписанию
Электрички между Самарой и Тольятти будут ходить по новому расписанию
В Самаре секция настольного тенниса в СШОР № 1 попала под сокращение
В Самаре секция настольного тенниса в СШОР № 1 попала под сокращение
Самарцев приглашают на XXIX областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Самарцев приглашают на XXIX областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Самарцы чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе
Самарцы чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе
Сотрудники УФНС России по Самарской области приняли участие в совместном совещании с Министерством образования Самарской области
Сотрудники УФНС России по Самарской области приняли участие в совместном совещании с Министерством образования Самарской области
В День защиты детей активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области провели творческий мастер-класс
В День защиты детей активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области провели творческий мастер-класс
44% жительниц Самары готовы посещать бьюти-мастеров прямо в отпуске
44% жительниц Самары готовы посещать бьюти-мастеров прямо в отпуске
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.55
0.53
EUR 86.25
3.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные

Родственники погибших участников группы Дятлова потребовали возобновить дело

200
Родственники погибших участников группы Дятлова потребовали возобновить дело

Родственники членов группы Игоря Дятлова, которые погибли в горах в Свердловской области в 1959 году, намерены добиваться продолжения расследования и возбуждения нового уголовного дела. Об этом 2 июня сообщил адвокат Евгений Черноусов.

«Мы хотим добиться того, чтобы возбудили уголовное дело и провели расследование», — приводит его слова ТАСС.

Защитник представляет интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой и некоторых других родственников погибших на перевале туристов. Он пояснил, что по уже закрытому делу были проведены судебно-медицинские экспертизы, в ходе которого производилось вскрытие девяти тел погибших.

«К актам вскрытия по каждому уголовному делу в обязательном порядке прилагаются химические экспертизы, а также гистология. <...> Но они не приложены. Значит, они не были проведены», — отметил Черноусов.

Именно они, по мнению адвоката, могли бы подтвердить возможную причину гибели туристов. Он добавил, что родственники погибших будут требовать от федеральных телеканалов прекратить транслировать фильмы с теориями о гибели туристов, не соответствующими действительности.

Группа туристов погибла в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале поблизости от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова. Туристов нашли полураздетыми в нескольких десятках метров от палатки. Обстоятельства их гибели долгое время считались неясными и загадочными. Среди возможных причин гибели туристов назывались военные испытания и редкая болезнь.

11 июля 2020 года Генпрокуратура опубликовала итоговый отчет о причинах таинственной гибели туристов. Представитель ведомства Андрей Курьянов отметил, что туристы покинули палатки и ушли на расстояние 50 м в сторону каменной гряды, чтобы спастись от лавины. Однако из-за плохой видимости (не более 16 м) не смогли вернуться в палатку и замерзли, так как температура была ниже 40 градусов мороза.

В январе 2021 года инженеры из Швейцарии смоделировали сход лавины, который мог привести к гибели группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году. В ходе реконструкции они смогли подтвердить версию, что люди погибли именно от большой массы снега, сравнив удар снежной плиты, которая двигалась со скоростью около 2 м/с, с результатами автомобильного краш-теста.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
476
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
616
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
472
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
31 мая 2026  13:36
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
818
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
31 мая 2026  12:10
Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
922
Весь список