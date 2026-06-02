Станцию Джанкой в Крыму закрыли для посадки и высадки пассажиров

Железнодорожная станция Джанкой в Республике Крым закрыта для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Как сообщает 2 июня перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», поезда будут следовать в обход данного пункта.

«Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Просим пассажиров, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда вас доставят на автобусе до станции Урожайной для дальнейшей пересадки в поезд», — указано в Telegram-канале перевозчика.

В настоящее время один поезд, следовавший по маршруту, отменен, еще четыре состава задерживаются в пути от одного до семи часов, пишут «Известия».