Самара встретит «Послов Победы»

С 7 по 10 мая 2026 года в Самаре состоится Межрегиональный слет «Послы Победы. Куйбышев», который объединит 100 активистов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Представители 21 региона нашей большой страны станут соорганизаторами ключевых событий в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Слёт организуется в рамках Региональной патриотической программы «Наследие Победы» при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства молодёжной политики Самарской области, Общественной палаты Самарской области.

Открытие Слета пройдет 7 мая 2026 года в Молодежном многофункциональном центре Самарской области.

Участники Слета были определены в марте по итогам Межрегионального конкурса «Послы Победы. Куйбышев» и приглашены в Город трудовой доблести. Для победителей конкурса подготовлена специальная образовательно-мотивационная программа. В том числе активисты пройдут подготовку к сопровождению торжественных и памятных мероприятий, встретятся с Героями нашего времени. Также будет представлен историко-культурный профиль Запасной столицы - города Куйбышева.