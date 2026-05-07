В регионе проходит акция «Огонь памяти»

Самарская область стала частью международной патриотической акции «Огонь памяти». В десятый раз представители Народного фронта и «Команды Путина» привезли «Огонь памяти» ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции и российским жителям.

«В этот раз «Огонь памяти» будет доставлен в 71 регион и 14 стран мира, в том числе к ребятам на передовую», — отметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В канун 9 Мая частицу Вечного огня из Александровского сада встретили Самара и Тольятти.

«У нас «Огонь памяти» попадёт во все города, которые его ждут. Потому что это не только память, но и огонь Победы. Так было, так есть и так будет. Где бы ни жили люди, какой бы город ни встретил эту священную частицу, - везде она зажжёт в сердцах благодарность, боль утраты и гордость за подвиги нашего народа», - говорит Павел Покровский, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя регионального отделения Народного фронта.

После прибытия в Самарскую область «Огонь памяти» доставили ветеранам Великой Отечественной войны - тем, для кого Победа личная история, семейная память и великая гордость. Среди тех, кто бережно хранит память о Великой Отечественной войне, - Евгений Иванович Колга 1941 года рождения, который сегодня помогает участникам СВО и этим продолжает традицию настоящего служения людям и стране.

«Без прошлого, без памяти о нём нет и будущего. Эта акция объединяет поколения и, конечно, события прошлого и настоящего, символизируя нашу Победу», — подчеркнул Герой России Денис Портнягин.

Также «Огонь памяти» доставлен на мемориал в честь 40-летия Победы в Тольятти. Напомним, что в 1995 году в мемориал была помещена капсула со священной землёй, привезённой с Поклонной горы в Москве.

Завтра, 8 мая 2026 года, церемония зажжения «Огня памяти» пройдёт у Стены памяти погибших в годы Великой Отечественной войны жителей посёлка 113-й километр на территории Самарского резервуарного завода.

«Невозможно забыть или переоценить трудовой подвиг народа. Когда в 1941 году в Куйбышев эвакуировали заводы, которые в считаные дни начали выдавать продукцию, необходимую фронту, вагоны с оборудованием шли на Безымянку. Мы до сих пор с уважением и почтением вспоминаем этот трудовой подвиг наших куйбышевцев, и не только в канун Дня Великой Победы», - делится председатель Думы г. Самары Сергей Рязанов.

Акция «Огонь памяти» уже много лет объединяет людей разных стран, поколений и профессий вокруг идеи сохранения исторической памяти и уважения к подвигу защитников Отечества. В 2025 году представители Народного фронта доставили «Огонь памяти»: общая протяжённость маршрутов превысила 70 000 километров и охватила три континента. Частицы Вечного огня были переданы в Белоруссию, Болгарию, Замбию, Израиль, Индию, КНДР и Венесуэлу.

Активную поддержку акции оказывают крупнейшие российские компании, включая «Аэрофлот», «Газпром», «Российские железные дороги» и другие.

