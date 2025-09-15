В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек

148

В Автограде накануне вечером произошел пожар в жилом доме. Сообщение поступило в экстренные службы в 20:45. В многоэтажке на Советской, 89 в Центральном районе загорелся коридор одной из квартир. Пламя распространилось на 15 кв. метров.



Пожарные эвакуировали из здания 35 человек, в том числе 11 детей. Огонь тушили 26 специалистов, было задействовано 8 единиц техники. Возгорание ликвидировали в 22:23. Сообщается, что никто не пострадал.



Дознаватели МЧС России установили, что предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, пишет Сова.