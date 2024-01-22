Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками.

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Об этом 63.RU сообщил владелец одного из павильонов.

— Затем огонь распространился на соседние отделы. Тут продавали одежду, детские товары, игрушки. У меня сгорел товар на 4 миллиона рублей — нижнее белье, — рассказал торговец.

А вот комментарий еще одного продавца:

— Всё очень быстро загорелось и начало распространяться. Скорее всего, в щитке произошло короткое замыкание. Они же пластиковые, легко вспыхивают. Включили слишком много приборов, и вот результат. Вся эта часть рынка работать не будет как минимум сегодня.

Пожар на Кировском рынке вспыхнул утром 22 января. Площадь составила 1000 кв. метров — сгорело около 30 торговых павильонов.

К счастью, никто не пострадал. На данный момент возгорание локализовали.