На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошло возгорание

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Пожар произошел на Куйбышевском НПЗ в Самарской области, сообщили РИА Новости в ЕДДС Куйбышевского района Самары.

"Пожар есть, без подробностей", - сказали в ведомстве.

Предприятие в ночь на субботу атаковали беспилотники. Локализовали пожар в 6:58 по московскому времени, а ликвидировали открытое горение в 7:16 мск.

По данным губернатора области Дмитрия Азарова, пострадавших и погибших нет. БПЛА атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ. В результате атаки на первом заводе произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Атаку по Новокуйбышевскому НПЗ отбили, технологическое оборудование не пострадало, пишет Фонтанка.

"- Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб. Ущерба технологическому оборудованию не нанесено.

Мы видим, что враг, терпя поражение на поле боя, идет на все, чтобы поколебать нашу выдержку и единство. Уверен, ответим на это еще большей сплоченностью и консолидацией", - прокомментировал ЧП Дмитрий Азаров, сообщает Сова.