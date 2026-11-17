Полицейские работали на месте дорожно-транспортного происшествия в Сергиевском районе.

По предварительным данным, собранными сотрудниками Госавтоинспекции, 17 ноября 2026 года в 18:38 на 2 км автодороги «Урал-Суходол», водитель-мужчина 1973 года рождения, управляя автомобилем Nissan Teana, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с большегрузом Foton в составе полуприцепа Тонар под управлением мужчины 1994 года рождения.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области