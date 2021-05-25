Дмитрий Азаров: "Максимальной мобилизации требую по вопросам контроля в сложный пожароопасный период"

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Такую задачу Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил на оперативном совещании с членами кабинета министров, главами муниципалитетов и ведомств во вторник, 25 мая.

Докладывая об обстановке в регионе, исполняющий обязанности руководителя ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Степанов сообщил, что в регионе произошёл 471 техногенный пожар, погибли 6 человек.

Один из самых крупных пожаров зафиксирован 14 мая в садоводческом товариществе «Трест-11» в районе н.п. «Энергетик» Волжского района. «Огнём уничтожено 12 дачных строений, для ликвидации пожара привлекались 165 человек и 36 единиц техники», – добавил Алексей Степанов.

22 мая случился пожар на острове Поджабный и уничтожил 7 строений. Предварительная причина – аварийный режим работы солнечной батареи.

Кроме того, в регионе зарегистрировано 13 низовых лесных и 284 пожаров, произошедших в результате неконтролируемого пала сухой травы. Наибольшее число из них – в Сызрани, Тольятти и Чапаевске, Кинель-Черкасском, Богатовском, Красноярском районах.

«В целом с начала года произошло 1736 природных пожаров. За аналогичный период 2020 года было 1294 природных пожара», – уточнил исполняющий обязанности начальника регионального МЧС.

Дмитрий Азаров призвал глав муниципалитетов, руководителей профильных министерств и ведомств быть особо внимательными в пожароопасный период, применять превентивные меры, ежедневно мониторить ситуацию, чтобы не допустить повторения печальных сценариев распространения лесных пожаров как в других субъектах.

«Максимальной мобилизации требую по вопросам контроля в сложный пожароопасный период. Погодные условия сложились уникальные, и тревог много. С главами муниципальных районов и уполномоченными подразделениями прошу отрабатывать в режиме постоянных оперативных совещаний. И контроль важен на местах. Во многих случаях возгораний явно допущены нарушения техники безопасности и запретов в пожароопасный период», – обратился Губернатор Самарской области к участникам совещания.

Кроме того, Глава региона поручил уделить особое внимание случаям несоблюдения требований техники безопасности на предприятиях, которые приводили к возгораниям и гибели людей. Он поручил руководителям муниципалитетов проработать этот вопрос с компаниями, которые занимаются обслуживанием электросистем, противопожарных систем и техники на предприятиях.