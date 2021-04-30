Я нашел ошибку
Главные новости:
Участниками национального проекта «Производительность труда» теперь смогут стать предприятия торговли.
Ровно 100 предприятий региона стали участниками нацпроекта «Производительность труда»
На сегодняшний день Самарская область входит в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных заявок.
Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» продлена до 17 мая 
Памятник расположен в центре села и является местом, где проходят уроки патриотического воспитания с подрастающим поколением.
«СОдействие»: в селе Андреевка Богатовского района обустроят «Памятник Солдату»
Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут. 
В связи с проведением культурно-массовых мероприятий ко дню Победы в Самаре ограничат движение транспорта
30 апреля Самарская область вместе со всей страной отмечает День пожарной охраны России.
Дмитрий Азаров поблагодарил пожарных за самоотверженный труд и поздравил с профессиональным праздником
Столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль.
Шесть детей погибли в результате ДТП в Ставропольском крае
На протяжении всех майский праздников сотрудники ГИБДД СО усилят профилактическую работу по выявлению нетрезвых водителей.
В праздничные дни ГИБДД СО усиливает контроль за нетрезвыми водителями
В 2021 году в Самарской области только по нацпроекту запланировано благоустроить ещё 295 дворов и 156 общественных территорий.
Дмитрий Азаров провел совещание, на котором обсудили проекты формирования комфортной среды
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.85
0.47
EUR 90.58
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров поблагодарил пожарных за самоотверженный труд и поздравил с профессиональным праздником

30 апреля 2021 19:27
92
30 апреля Самарская область вместе со всей страной отмечает День пожарной охраны России.

30 апреля Самарская область вместе со всей страной отмечает День пожарной охраны России. Губернатор Дмитрий Азаров, который сегодня работает в Тольятти, поблагодарил личный состав 31 отряда Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Самарской области за самоотверженный труд и поздравил с профессиональным праздником.

В губернии создан территориальный пожарно-спасательный гарнизон, в котором около двухсот профессиональных подразделений. Численность пожарно-спасательного гарнизона –7,5 тысяч человек и 829 единиц техники. Кроме того, всегда готовы вступить в борьбу с огнем специалисты лесопожарных станций и члены добровольных пожарных команд.

«Хочу поблагодарить весь гарнизон, весь личный состав за самоотверженный труд по спасению жизней, по защите важнейших объектов экономики региона и жилого фонда от угрозы распространения огня, – обратился Дмитрий Азаров к пожарно-спасательному отряду и всем пожарным подразделениям региона, которые в этот момент были подключены по ВКС. – Хочу поблагодарить вас за системную предупредительную работу, за ваши подвиги, которые вы совершаете практически каждый день в борьбе с огнем, с угрозами, которые часто возникают по неосторожности, а иногда – по злому умыслу».

В регионе в последние три года активно ведется работа по обновлению парка пожарно-спасательной техники. Общаясь с главой региона, пожарные 31 отряда поблагодарили за материально-техническое укрепление и рассказали, что машины, поступившие в 2018 году, исправно служат и не подводят, что особенно важно в пожароопасный сезон, который в Самарской области длится с ранней весны до поздней осени.

«Машины современные, позволяют встать в полный рост, комфортно надевать оборудование. В целом, отличная техника», – отметили пожарные, которые в праздничный день находятся на боевом посту.

«Самая большая региональная противопожарная служба в ПФО – в Самарской области. Дмитрий Игоревич, спасибо вам за вклад, за поддержку в развитии противопожарной службы», отметил начальник регионального МЧС Олег Бойко.

Для Тольятти вопрос обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период особо актуален: районы города разделены массивными лесополосами, и любой природный пожар может привести к серьезным последствиям. Пожарные признаются: вызовы поступают каждое дежурство, но сегодня тревожных сигналов еще не поступало.

«Я хочу выразить вам словам признательности от всех жителей Самарской области. Думаю, нечасто вы слышите их от людей, которые не сталкивались с опасностью распространения огня, но точно слышите, когда приходите на помощь в самый трудный, критический момент, если это происходит. Я хочу пожелать вам поменьше работы, поскольку если у вас все спокойно, значит, профессионально и четко выполнены нормативы, предупредительные меры, значит жизням людей ничего не угрожает», – обратился Губернатор к пожарным региона.

Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал ветеранам и офицерам службы. Он поблагодарил их за передачу опыта новому поколению спасателей, последовательную наставническую работу.

Кроме того, Глава региона вручил награды тем, кто проявил особый героизм при исполнении профессиональных обязанностей. Среди награждаемых – начальник медико-психологического обеспечения Главного управления МЧС России по Самарской области Юлия Багрянцева. Она оказывала экстренную помощь пострадавшим в ДТП под Сызранью, которое произошло 29 января и унесло жизни 12 человек. Сегодня психолог была награждена знаком «Участник ликвидации чрезвычайных ситуации».

«Мы работаем с героями, которые каждый день спасают людей. Я очень горда трудиться с ними в одной команде», – сказала Юлия Багрянцева, принимая награду.

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров пожарные праздник

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Наставник и подопечный обсудили основные направления работы, а также принцип человекоориентированности в работе органов власти и бизнеса.
28 апреля 2021, 16:47
Дмитрий Азаров с «Лидером России» Антоном Ждановым обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия
 Наставник и подопечный обсудили основные направления работы, а также принцип человекоориентированности в работе органов власти и бизнеса. Политика
516
Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему «Послание Президента: взгляд из регионов».
27 апреля 2021, 19:20
Дмитрий Азаров: «Открытость власти является главным требованием сегодня»
Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему «Послание Президента:... Политика
586
В субботу, 24 апреля, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве.
24 апреля 2021, 14:16
Работает без выходных: Дмитрий Азаров обсудил с Андреем Макаровым и Леонидом Симановским привлечение допсредств для СО 
В субботу, 24 апреля, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве. Политика
1600
В центре внимания
30 апреля Самарская область вместе со всей страной отмечает День пожарной охраны России.
30 апреля 2021  19:27
Дмитрий Азаров поблагодарил пожарных за самоотверженный труд и поздравил с профессиональным праздником
Общество
88
Одним из центральных вопросов на заседании Штаба стало обеспечение надежного электроснабжения объектов, задействованных в проведении ЕГЭ.
30 апреля 2021  16:27
Виктор Кудряшов провел очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей региона
Политика
159
Главу Тольятти поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
30 апреля 2021  14:09
Николай Ренц вступил в должность мэра Тольятти
Политика
182
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
30 апреля 2021  09:26
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
Спорт
247
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
30 апреля 2021  09:20
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
В стране
267
Весь список