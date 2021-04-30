Дмитрий Азаров поблагодарил пожарных за самоотверженный труд и поздравил с профессиональным праздником

92

30 апреля Самарская область вместе со всей страной отмечает День пожарной охраны России. Губернатор Дмитрий Азаров, который сегодня работает в Тольятти, поблагодарил личный состав 31 отряда Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Самарской области за самоотверженный труд и поздравил с профессиональным праздником.

В губернии создан территориальный пожарно-спасательный гарнизон, в котором около двухсот профессиональных подразделений. Численность пожарно-спасательного гарнизона –7,5 тысяч человек и 829 единиц техники. Кроме того, всегда готовы вступить в борьбу с огнем специалисты лесопожарных станций и члены добровольных пожарных команд.

«Хочу поблагодарить весь гарнизон, весь личный состав за самоотверженный труд по спасению жизней, по защите важнейших объектов экономики региона и жилого фонда от угрозы распространения огня, – обратился Дмитрий Азаров к пожарно-спасательному отряду и всем пожарным подразделениям региона, которые в этот момент были подключены по ВКС. – Хочу поблагодарить вас за системную предупредительную работу, за ваши подвиги, которые вы совершаете практически каждый день в борьбе с огнем, с угрозами, которые часто возникают по неосторожности, а иногда – по злому умыслу».

В регионе в последние три года активно ведется работа по обновлению парка пожарно-спасательной техники. Общаясь с главой региона, пожарные 31 отряда поблагодарили за материально-техническое укрепление и рассказали, что машины, поступившие в 2018 году, исправно служат и не подводят, что особенно важно в пожароопасный сезон, который в Самарской области длится с ранней весны до поздней осени.

«Машины современные, позволяют встать в полный рост, комфортно надевать оборудование. В целом, отличная техника», – отметили пожарные, которые в праздничный день находятся на боевом посту.

«Самая большая региональная противопожарная служба в ПФО – в Самарской области. Дмитрий Игоревич, спасибо вам за вклад, за поддержку в развитии противопожарной службы», отметил начальник регионального МЧС Олег Бойко.

Для Тольятти вопрос обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период особо актуален: районы города разделены массивными лесополосами, и любой природный пожар может привести к серьезным последствиям. Пожарные признаются: вызовы поступают каждое дежурство, но сегодня тревожных сигналов еще не поступало.

«Я хочу выразить вам словам признательности от всех жителей Самарской области. Думаю, нечасто вы слышите их от людей, которые не сталкивались с опасностью распространения огня, но точно слышите, когда приходите на помощь в самый трудный, критический момент, если это происходит. Я хочу пожелать вам поменьше работы, поскольку если у вас все спокойно, значит, профессионально и четко выполнены нормативы, предупредительные меры, значит жизням людей ничего не угрожает», – обратился Губернатор к пожарным региона.

Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал ветеранам и офицерам службы. Он поблагодарил их за передачу опыта новому поколению спасателей, последовательную наставническую работу.

Кроме того, Глава региона вручил награды тем, кто проявил особый героизм при исполнении профессиональных обязанностей. Среди награждаемых – начальник медико-психологического обеспечения Главного управления МЧС России по Самарской области Юлия Багрянцева. Она оказывала экстренную помощь пострадавшим в ДТП под Сызранью, которое произошло 29 января и унесло жизни 12 человек. Сегодня психолог была награждена знаком «Участник ликвидации чрезвычайных ситуации».

«Мы работаем с героями, которые каждый день спасают людей. Я очень горда трудиться с ними в одной команде», – сказала Юлия Багрянцева, принимая награду.