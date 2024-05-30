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В Самаре филиал Третьяковки открылся для посетителей

30 мая 2024 21:12
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Вместе с земляками экспозиции музея осмотрел губернатор Дмитрий Азаров.

В четверг, 30 мая, филиал Третьяковской галереи в Самаре открыл свои двери для жителей и гостей города. Первыми событиями для посетителей стали выставка «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве», а также «Музей Фабрики-кухни». Вместе с земляками экспозиции музея осмотрел губернатор Дмитрий Азаров.

Здание Фабрики-кухни, где располагается филиал Третьяковской галереи – первый в стране, полностью отреставрировано. Была проделана большая работа по восстановлению исторического здания, которое получило статус объекта культурного наследия федерального значения. Кроме того, благоустроена прилегающая территория и создано новое общественное пространство – Сад баланса.

Дмитрий Азаров напомнил о том, какое большое значение имела инициатива общественников в спасении уникального здания. «Большое спасибо всем людям, которые действительно способствовали тому, чтобы первый филиал Третьяковки появился именно здесь», — отметил он. Здание, которое было в запустении, удалось выкупить в региональную собственность. Второе рождение Фабрики-кухни стало возможным при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства РФ, в также тысяч неравнодушных людей.

«Это событие знаменует новый этап в развитии культурной жизни всего региона. Оно стало результатом кропотливого труда многих людей, объединенных общей целью – сделать искусство доступным для каждого и сохранить богатое культурное наследие», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в видеоприветствии 29 мая, когда состоялось техническое открытие филиала.

В начале осмотра размещена выставка, посвященная истории здания, работе над его созданием, представлена информация о его архитекторе Екатерине Максимовой. Фабрика-кухня завода имени Масленникова была построена в 1932 году, здание имеет необычную форму – в виде серпа и молота, одного из главных символов советской эпохи. Здесь есть артефакты, обнаруженные в ходе реставрации здания, вещи, переданные бывшими сотрудниками, экспонаты из коллекции потомков архитектора Екатерины Максимовой, предметы, связанные с советской кулинарией, и личные воспоминания посетителей и работников Фабрики-кухни. Параллельно с историей здания в экспозиции разворачивается история советского общепита и советской кулинарии в целом.

Тему продолжает выставка «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве», которая охватывает период с 20-х годов XIX века до современности. Представлены 82 произведения из коллекции Государственной Третьяковской галереи, а также 10 произведений из частных собраний, всего —  работы 72 художников.

Губернатор также осмотрел интерактивные площадки, где посетители могли сами сделать сувенир на память об открытии филиала Третьяковской галереи, мастер-классы, пообщался с жителями, пришедшими на открытие музея. Многие из них пришли с детьми.

Жительница Самары Виктория Боева пришла в музей с дочкой Катей. «Счастливы, что новое пространство открылось в нашем городе и у нас будет возможность посмотреть современную живопись, не уезжая в Москву, а прямо в нашей самарской Третьяковской галерее», — поделилась она.

Лидия Автаева посетила музей в день открытия с внучкой Сашей. Она отметила, что очень ждала реконструкцию этого здания, ждала открытия. Лидия Ивановна начинала свою трудовую деятельность на заводе им. Масленникова, а на фабрику-кухню заводчане ходили кушать. Сейчас они с внучкой остались под большим впечатлением и от самого здания, и от выставки: «Это просто невероятно, такая красота! Я сейчас просто возвращаюсь в свою молодость. Очень рада! Столько картин, репродукции которых я собирала!»

В самарском филиале Третьяковской галереи открыт не только музей, но и культурно-просветительский центр, у которого своя обширная программа. В творческих мастерских этим летом будут проходить различные мастер-классы. Для гостей организуют экскурсии и обсуждения произведений искусства. С программой событий можно ознакомиться на сайте.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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