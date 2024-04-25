Дмитрий Азаров принял участие в открытии распределительного центра в Волжском районе

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В четверг, 25 апреля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в церемонии открытия распределительного центра компании Х5 Group на территории логистического парка «Преображенка 2» в Волжском районе. Строительство объекта позволило привлечь более 3,5 млрд рублей инвестиций и в перспективе создаст свыше 1300 новых рабочих мест для жителей региона.

Региональный распределительный центр построен благодаря договоренностям, достигнутым между губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и руководством российской компании Х5 Group в рамках Петербургского международного экономического форума в июне прошлого года. Глава региона отметил, что проект был реализован в короткие сроки.

«Очень рад, что компания стала нашим надежным партнером и в сжатые сроки совместными усилиями нам удалось реализовать этот проект, — сказал Дмитрий Азаров на церемонии открытия центра. — Года не прошло с того момента, как мы пожали друг другу руки, а объект уже готов и работает на благо людей, работников предприятия, всех жителей Самарской области и не только, поскольку этот центр обеспечивает товаропроводящую сеть и близлежащим регионам. Благодарю всех, кто имел отношение к реализации проекта и поздравляю весь трудовой коллектив центра».

В настоящее время в центре работает 550 человек, в перспективе здесь будет трудится более 1300 специалистов. Инвестиции застройщика в строительство объекта составили более 3,5 млрд рублей. Губернатор подчеркнул, что в Самарской области на протяжении последних дет ведется планомерная работа по созданию условий для привлечения инвестиций.

«И этот объект, который мы сегодня открываем, еще раз иллюстрирует, что наши усилия имеют конечный результат, — сказал Дмитрий Азаров. — Я благодарю наших партнеров за сотрудничество, за выбор Самарской области для своих инвестиций. Хочу вас заверить, что вы не прогадали. Мы и дальше готовы создавать условия для развития бизнеса на территории региона, в том числе расширяя логистические возможности региона».

Компания Х5 Group управляет крупными продуктовыми торговыми сетями, в частности «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», а также рядом цифровых продуктовых и логистических сервисов. Распределительный центр площадью 73 тысячи квадратных метров позволит производителям расширить географию и объемы доставки по магазинам, он будет обеспечивать продуктовые магазины сети Х5 Group в Самарской области и других субъектах. Новый центр дает дополнительные возможности для товаропроизводителей Самарской области реализовывать свои продукты.

«Это дополнительный синергетический эффект, который Самарская область будет получать вместе с повышением уровня благосостояния людей и налоговыми поступлениями», — отметил губернатор.

Выбор компанией Х5 Group Самарской области местом для реализации этого проекта связан с тем, что в регионе созданы комфортные условия для инвесторов и развития бизнеса, построен целый ряд инвестиционных площадок, где резидентам оказывают меры поддержки. Игорь Перлин, учредитель ООО «СамараТрансАвто 2000», одного из инвесторов и участников строительства объекта, поблагодарил регион за поддержку в реализации проекта.

«На неподготовленном участке быстро оформили документы, разрешение на строительство. Это очень сложно было и по сетям, и по энергетике, и по газу, и по прочему. Открытие этого центра – это огромный вклад в развитие региона и формирование Самары как центра логистики», — сказал Игорь Перлин.

Исполнительный директор территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Станислав Шеинский также отметил содействие, которое было оказано регионом в строительстве центра. Он добавил, что открытый в Самарской области объект – второй по значимости и площади для компании после распределительного центра в Москве.

Важное значение для инвесторов имеет и выгодное географическое расположение Самарской области, наличие крупных транспортных развязок, удобный доступ к основным транспортным магистралям.

«Да, у нас уникальное, выгодное географическое положение, но только в последние годы мы научились это использовать во благо жителей Самарской области, — сказал глава региона. — И, конечно, новый мощнейший импульс экономике нашего региона, созданию таких предприятий даст ввод в эксплуатацию новой трассы и моста через Волгу. В этом году мы обязательно мост введем в эксплуатацию. Знаю, что инвесторы, выбирая место расположения этого центра, учитывали и этот важнейший фактор».

Дмитрий Азаров напомнил, что по итогам 2023 года в Самарской области достигнуты рекордные показатели по объему инвестиций — 516,6 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Введено в эксплуатацию 31 новое производство. Только на крупных и средних предприятиях открыто 11,7 тысяч новых рабочих мест (на 21,5% больше, чем годом ранее).

«Инвестиции – это задел на будущее. Те инвестиции, которые делают сегодня, начинают наиболее эффективно работать, как правило, через 2-3 года. А значит, у нашего региона есть будущее. У нас сейчас регион демонстрирует опережающие темпы развития, по сравнению даже со средними цифрами по всем субъектам Российской Федерации. Мы в дальнейшем этот темп не намерены снижать. Конечно же, мы будем вновь создавать условия, чтобы инвестиции приходили в наш регион, а значит, открывались новые предприятия», — отметил губернатор.

В настоящее время в Самарской области работают индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск», логистические парки «Преображенка 2», «Новосемейкино», а также индустриальный парк в ОЭЗ «Тольятти», созданные по инициативе и при непосредственном участии Правительства Самарской области. Ведется работа по проекту создания нового индустриального парка «Самара» в Красноглинском районе областного центра.

Благодаря усилиям региональных властей в последние годы мощный импульс развития получил транспортно-логистический кластер экономики. В Самарской области были открыты логистические центры Почты России, маркетплейсов OZON и «Яндекс Маркета», крупнейших торговых сетей, идет строительство логистического комплекса Wildberries.

Фот: пресс-служба правительства СО