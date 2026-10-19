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Более 250 студентов вузов и ссузов региона стали участниками очного этапа конкурса «Студент года 2026»

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С 14 по 16 октября в Самаре прошёл очный этап Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2026».

С 14 по 16 октября в Самаре прошёл очный этап Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2026». Более 250 студентов организаций высшего и среднего профессионального образования региона представили свои достижения в 15 номинациях Конкурса.

В 2026 году очный этап состоялся на двух площадках: в Самарском университете выступили творческие личности и спортсмены, остальные номинации прошли в Молодёжном центре Самарской области. Участники представили свои достижения в общественной и добровольческой деятельности, патриотическом воспитании, науке, медиа и студенческом лидерстве.

На самопрезентации участники рассказывали о своём пути и реализованных проектах, а на конкурсных испытаниях демонстрировали, насколько хороши в своём деле. Так, например, участники номинации «Староста года» решали специальный кейс по коммуникации с одногруппниками; молодые патриоты проводили мастер-классы по военно-спортивным дисциплинам. Выступления проходили под слоганом «Дело за тобой» — участники должны были подтвердить достигнутые результаты, личный вклад и готовность действовать дальше.

Для некоторых конкурсантов участие в очном этапе Студента года было давней мечтой, шансом доказать верность своим убеждениям и открыто рассказать о личной истории.

«Для меня участие в очном этапе стало исполнением мечты, путь к которой занял три года. Мечталось о возможности рассказать свою личную историю — о том, как важно не забывать историю своей страны и не отказываться от того, во что веришь, даже если безумно страшно. У меня это получилось. Участие в номинации «Патриот года» — не просто очередное достижение в копилке, а состояние души, ведь я родилась в Донецкой области, в городе Харцызске, и прошла через испытания, которые укрепили мою любовь к России и верность своим принципам. Здесь я могу открыто заявить о своих убеждениях, читать фронтовую поэзию и говорить спасибо тем, кто защищает нашу страну. Студент года дал мне возможность ещё раз признаться в любви к Родине, проявить себя, найти единомышленников, и доказать, что когда в душе Россия, то камни нипочём», — рассказала Валерия Полубисок, студент Тольяттинского государственного университета, участник номинаций «Патриот года» и «Студенческая творческая личность вуза».

Оценивали выступления более 70 экспертов, среди которых представители органов власти, общественных организаций, культуры, спорта и медиаиндустрии. Например, в состав жюри номинации «Патриот года» вошёл Андрей Колотовкин, Заместитель председателя Самарской Губернской Думы, председатель Региональной общественной организации «Ветераны СВО Самарской области»; номинации «Староста года» — Павел Чумак, проректор по учебной работе и молодёжной политике Университета «МИР», депутат Думы г.о. Самара; «Студенческое медиа года» — Максим Овчинников, архитектор, дизайнер, художник, автор блога «Человек «Доброе утро».

«Меня впервые пригласили стать членом жюри, и я, не раздумывая, согласился. Тем более что оценивать предстояло направление «Медиа» — близкую и интересную мне сферу. Было здорово увидеть ребят, которые с таким энтузиазмом развивают медиапространство своих образовательных организаций. Особенно запомнились участники, которые выделялись подачей, интересными идеями и умением презентовать свои проекты. Ставить оценки оказалось непросто: каждый участник по-своему хорош, и за каждой работой стоит большой труд. Здорово, что сегодня у студентов есть столько возможностей заниматься медиа: инструменты доступны, а дальше всё зависит от желания пробовать, экспериментировать, учиться на ошибках и набираться опыта. Главное — не бояться делать!», — прокомментировал Максим Овчинников. 

Среди членов жюри были и те, кто сам прошёл путь участника — от подачи заявки до победы в своей номинации. Одним из них стал Юрий Косых, двукратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка мира, многократный чемпион России по гребле на байдарках и каноэ. В 2025 году он стал победителем в номинации «Спортсмен года вуза» и участвовал в национальном этапе «Студента года». А в 2026-м сам оценивал выступления студентов-спортсменов.

«Самым большим плюсом участия в качестве конкурсанта для меня была возможность рассказать о себе, поделиться своими достижениями и показать, к чему я иду. Именно от этого я получал больше всего удовольствия — и, наверное, по этому моменту скучаю сильнее всего. Став членом жюри, я получил уже совсем другие ощущения: переживал за конкурсантов, внимательно слушал каждую историю и старался увидеть за выступлением человека — его путь и проделанную работу. Было здорово снова стать частью Студента года, только теперь с другой стороны», — поделился Юрий Косых.

Теперь организаторам предстоит подвести итоги и определить победителей и лауреатов в каждой номинации. Имена лучших студентов региона станут известны на торжественной церемонии награждения, которая пройдёт во второй половине ноября этого года.

 

 

Фото: Студент года Самарской области

Теги: Самара

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