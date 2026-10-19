 В губернии обновили более 30 км дорог опорной сети

В 2026 году в регионе привели в нормативное состояние 31,5 км автомобильных дорог, входящих в опорную сеть. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



Что сделано:

Московское шоссе в Самаре — участок от ул. Мичурина до проспекта Кирова протяжённостью 7,8 км. Здесь полностью заменили верхний слой асфальтобетона. Интенсивность движения на этой магистрали достигает 120 тысяч автомобилей в сутки.

Волжский район — отремонтировали 9 км дороги Волжский — Курумоч — «Урал». Она связывает Самару, Тольятти и международный аэропорт «Курумоч», а также обеспечивает выезд на федеральную трассу М-5.

Кинельский район — привели в порядок 5,5 км дороги Самара — Бугуруслан. Это одна из самых загруженных трасс региона: до 14 тысяч автомобилей в сутки, включая большегрузные.

Елховский и Кошкинский районы — обновили 8,9 км трассы Борма — Кошки — Погрузная. Дорога связывает два района, по ней ходят школьные автобусы, а жители добираются до социальных учреждений и районных центров.



Состояние опорной сети — на особом контроле Губернатора Вячеслава Федорищева. К 2030 году доля региональных дорог опорной сети в нормативном состоянии должна достичь 85,01%

Фото: Минтранс Самарской области