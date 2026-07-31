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Самарец связался в соцсети с шантажисткой

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Самарец связался в соцсети с шантажисткой

В Самарской области полицейские расследуют уголовное дело по факту вымогательства и мошенничества в социальной сети, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Потерпевшим стал 30‑летний медицинский работник: мужчина познакомился в соцсети якобы с молодой девушкой, а в ходе дальнейшего общения сообщил ей личную информацию. После этого собеседница начала шантажировать потерпевшего — угрожала разослать сведения его близким, если тот не переведёт деньги на указанный номер телефона.

Под давлением угроз мужчина отправил злоумышленнице более 40 тысяч рублей, после чего собеседница заблокировала его и перестала выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно‑разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание причастных к преступлению лиц. Полицейские напоминают: не стоит делиться личными фото и иной конфиденциальной информацией с малознакомыми людьми в интернете. При попытках шантажа незамедлительно обращайтесь в полицию — сохранение переписки и иных доказательств поможет быстрее раскрыть преступление.

Теги: Мошенники

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